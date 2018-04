bad, Novinky

Podle dozorce Štěpána Škorpila, který měl v inkriminovaný den po předloňských Vánocích službu, mohl za záměnu vězňů špatně vypsaný seznam těch, kteří měli ten den metadon dostat, ale i sám vězeň, který později zemřel.

„V seznamu byla řada nepřesností, špatně napsaná jména, překlepy. Kolega zjistil, že mu tam nesedí jméno, zavolal si odsouzeného ven. Zeptal se ho, jestli má napsaný metadon, jestli na něj chodí, jestli ho užívá. Dvakrát se ho ptal,“ uvedl Škorpil. „Odsouzený mu řekl dvakrát: Ano, mám od doktora napsaný metadon,“ dodal.

Podle něj nebylo v té chvíli jak ověřit, jestli daný muž metadon skutečně napsaný má, nebo nemá.

Nikdo nic nehlásil

Když dozorci pochybení zjistili, začali to řešit, především se zdravotní sestrou, ta jim ale řekla, že odsouzený bude v pořádku, jen bude unavený. „Bylo nám zdravotním personálem řečeno, že bude v pořádku a víc jsme udělat nemohli,“ uzavřel Škorpil.

Vězeň, který metadon dostat neměl, zemřel o několik hodin později. Mezitím si došel pro oběd, jinak byl na cele. „Nikdo nic nenahlásil, nikdo nic neřek. Jedinej člověk za celej den nepřišel ke katru hlásit, že mu je špatně,“ prohlásil Škorpil.

S daným vězněm prý ještě přes den o záměně mluvil. Muž si podle něj nechal vědomě vydat metadon, i když mu nenáležel. „U oběda se mi omlouval: Já jsem to zkusil a prostě to vyšlo,“ líčil dozorce. „Vočural systém a dostal to, co chtěl,“ dodal.

Jednatřicetiletý Miroslav H., odsouzený za porušení zákazu řízení, zemřel předloni 25. prosince po podání metadonu, což je látka používaná při léčbě závislosti na opiátech, například na heroinu. Miroslav H. jej dostat neměl, protože nebyl uživatelem návykových látek a neměl ani žádné abstinenční příznaky. Dávka byla určená jinému vězni se stejným příjmením. Kromě shodného příjmení byli navíc oba muži na stejném patře.

Podle obžaloby měl záměnu vězňů Šolc vyhodnotit jako mimořádnou událost a hlásit ji nadřízenému. „Nehlásil jsem to. Šlo o vydání léků vězeňskou službou a zdravotní sestrou. Sestra mi řekla, že vydala lék, který vydat neměla a několikrát říkala, že není důvod vydat odsouzeného lékaři, že bude spát,“ hájil se při minulém jednání Šolc, který je obžalovaný z porušení povinností dozorčí služby.

Sestra dostala podmínku

Od incidentu nosí vězni na Pankráci identifikační kartičku se jménem, datem narození či fotkou, aby k podobným záměnám už nedocházelo.

Zdravotní sestra, která vězni metadon chybně vydala, byla už loni odsouzena k roční podmínce.

Pozůstalí žádají osm miliónů jako nemajetkovou náhradu škody. „Zbytečná smrt způsobená nedbalostí a nepořádkem ve věznici. Lidský život nevyvážíte penězi ani něčím jiným,“ prohlásila u soudu babička zemřelého vězně.