aje, jap, Novinky, Právo

Zdroj blízký policejnímu vyšetřování Právu potvrdil, že někteří z mužů měli v minulosti údajně pracovat jako policisté v Íránu. O které muže ze sedmičlenné skupiny se ale jedná – zda jde o útočníky, nebo ty, kteří se snažili zbytek party uklidňovat a policisté je propustili –, není redakci dosud známo.

Z jejich sociálních profilů, na které již v úterý upozornila nizozemská média, vyplývá, že někteří z nich mají marockou národnost. Příkladem je jeden muž ze skupiny, který jako místo pobytu i původu udává město Marrákeš, což je město ve vnitrozemí Maroka. Ten samý muž má dle fotografií na profilu dvě děti a je ženatý.

O tom, kým cizinci v reálném životě jsou, hojně diskutuje veřejnost na jejich sociálních profilech – především na Instagramu. „Plodná“ diskuze se strhla pod jejich poslední, dva dny starou fotkou, na které je celá parta společně zobrazena v Praze.

Osobní trenér



Pod fotkou například jeden z přispěvatelů napsal: „Jeden z nich pracuje u nizozemské policejní jednotky Amsterdam.“ To, že jsou muži fyzicky zdatní a věnují se sportu, rovněž dokládají jejich fotografie na internetu. Jeden z nich je dokonce osobním trenérem, o sobě mluví takto: „Jsem bývalý powerlifter (sportovec věnující se silovému trojboji – pozn. red.) a současný nadšenec síly. Vždy se snažím najít nové a inovativní způsoby ke zvyšování síly a svalů,“ popisuje na svých webových stránkách trenér.

Kvůli napadení číšníka jsou dva zatčení obviněni z trestného činu těžkého ublížení na zdraví a policie je chce vzít do vazby. Tři jsou obviněni z výtržnictví. Mužům hrozí až deset let vězení. Dva ze sedmičlenné skupiny se do potyčky nezapojili, snažili se podle kriminalistů situaci spíše uklidnit, byli proto propuštěni.