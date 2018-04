Adéla Jelínková, Novinky, Právo

„Naši policisté využívají v takových případech veškeré dostupné prostředky, nicméně co se týče systému detekce obličejů, v tomto případě využit nebyl,“ potvrdila mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Kamerový systém k rozpoznávání obličejů má přitom pražské letiště k dispozici jako jediné místo v České republice. Již v lednu o tom informoval ministr vnitra Lubomír Metnar spolu s předsedou vlády na tiskové konferenci věnované bezpečnostním novinkám na daném letišti. V té době byla detekce obličejů v pilotním, tedy testovacím provozu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

Otázkou tedy zůstává, zda letiště kamery dnes již plnohodnotně využívá. Policisté se k věci odmítli vyjadřovat. „Bližší informace z taktických důvodů nebudeme poskytovat,“ sdělila Nguyenová.

K rozpoznání obličejů mělo dojít

K napadení číšníka v centru hlavního města došlo v sobotu. Agresory natočily průmyslové kamery. Podle odborníků je pravděpodobné, že by si systém pro detekci obličejů s fotkami hledaných pořízenými skrze tyto kamery poradil.

„Tato zařízení by takto nasnímané tváře případných pachatelů rozpoznat měla. Nezáleží už ani tak na kamerách, ale na speciálních rozpoznávacích softwarech, které má systém k dispozici,“ zhodnotil pro Právo expert na kamerová zařízení ze společnosti Alarmové systémy Milan Houdek.

To, že by teoreticky k rozpoznání obličejů nizozemských útočníků na letišti dojít mělo – tedy v případě použití systému detekce obličejů, potvrdila i Nguyenová.

Video

Policejní komisař k zadržení cizinců podezřelých z napadení číšníka

Sedm Nizozemců ve věku od 23 do 32 let zadrželi policisté na pražském Letišti Václava Havla v pondělí večer. [celá zpráva] Zajímají se však o ně nejen kvůli sobotnímu incidentu. Muži měli mít podle Novinek a televize Prima v jednom z pražských barů konflikt již v pátek. Nejprve měli v podniku poblíž Staroměstského náměstí osahávat ženu, potom uhodili pěstí jednoho z hostů, když ji bránil. [celá zpráva]

Podle zjištění Novinek muži přijeli do Prahy na dovolenou v pátek. Pobyt v hotelu si zaplatili až do pondělí, nicméně v neděli večer se odhlásili. To odpoledne policie vydala pátrací relaci s jejich fotkami a videem.

Kde se cizinci skrývali od nedělního večera do pondělního zadržení, zatím netuší ani policie. Vše nasvědčuje tomu, že si museli být vědomi, že je policie hledá. Po zadržení však prý tvrdili, že jsou překvapeni a o vyšetřování nic netušili.