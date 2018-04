ok, Novinky

Podrobnější informace k pátečnímu napadení zveřejnila televize Prima, která mluvila se svědkem incidentu.

„My jsme v pátek měli problém s tady tou skupinkou cizinců. Jeden z těch chlapů přišel k mojí přítelkyni, začal ji osahávat, tak jsem ho upozornil a v tu chvíli jeden z těch lidí napadl mého kamaráda, který dostal od něj pěstí,“ řekl televizi Filip Kostov.

Podle něj musel kamarád následně do nemocnice na šití. „Koukali jsme, že se jich tam vyrojilo asi sedm. Zmizeli hrozně rychle,“ konstatoval.

Zadržení cizinců podezřelých ze zbití číšníka v centru Prahy. Zdroj: Novinky

Policie vyšetřuje jak páteční, tak sobotní incident. Obvinění do pondělního dopoledne zatím nepadlo.

Číšník měl těžké zranění



Sedm útočníků ve věku od 24 do 32 let zadržela policie v pondělí vpodvečer po upozornění jedné z cestujících na letišti. Seděli na zahrádce jedné z restaurací a byli překvapeni. Všichni jsou sportovci, posilují, boxují, jsou fyzicky velmi zdatní, řekl Novinkám kriminalista Miroslav Hyhlík. [celá zpráva]

Podle něj byli Nizozemci v Praze na dovolené, jezdili do ČR častěji, nebyli tu poprvé. Tentokrát jejich pobyt trval od pátku do pondělí.

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy. Zdroj: Policie ČR

Policisté požádali o pomoc při pátrání v neděli odpoledne především personál hotelů či penziónů, který by muže poznal. Kriminalisté tehdy uvedli, že cizinci na číšníka restaurace ve Vladislavově ulici zaútočili poté, co je upozornil, že na zahrádce restaurace nemůžou pít vlastní, donesený alkohol. Hádka pak přerostla v surové napadení. Cizinci muže povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi do hlavy a kopat do něj. Muž utrpěl těžká zranění a skončil na jednotce intenzivní péče.