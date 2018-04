bad, Novinky

Podle soudkyně Markéty Binderové splnil Mikuš podmínky pro podmíněné propuštění. Tento měsíc uzavře Mikuš jedenáctý rok výkonu trestu, což je podle Binderové dostatečná doba, aby prokázal své polepšení.

„Znalci uvedli, že není předpoklad, že by zopakoval svou trestnou činnost,“ podotkla Binderová. Zároveň ale upozornila, že podmíněné propuštění není věc, na kterou má odsouzený nárok. Binderová současně Mikušovi uložila sedmiletou zkušební dobu za dohledu probačního úředníka.

Mikuš už žádal o podmínečné propuštění loni v březnu, tehdy jej ale stejná soudkyně zamítla s tím, že vězení na něj nemělo patřičný výchovný vliv.

Znalci: Není nebezpečný



U soudu proto vypovídali znalci z oboru psychologie a psychiatrie, kteří Mikuše letos v lednu vyšetřovali. „Nikdy tam nebyla pochybnost o duševní poruše pana Mikuše,“ prohlásil na začátku psychiatr Karel Hynek. Do budoucna ale Mikuš podle něj není pro společnost nebezpečný.

„Pohybuje se na svobodě, má propustky, stýká se s rodinou. Jeho celková sociální situace je příznivá v současné době,“ uvedl Hynek. „Má motiv další existence na svobodě – péče o svého nemocného otce,“ dodal s tím, že Mikuš udržuje přátelský vztah s nějakou ženou a v případě propuštění má i zajištěnou práci v sociálních službách. „Výkon odnětí svobody měl na něj pozitivní výchovný vliv,“ prohlásil ze svého posudku psycholog Josef Pavlát.

Revizní posudek soud zamítl



Kvůli rozporům mezi psychologickými znaleckými posudky z listopadu 2016 a aktuálním z letošního ledna státní zástupce navrhoval vypracování revizního posudku. S tím ovšem Mikušův obhájce Jaroslav Ortman nesouhlasil a neviděl žádný důvod pro nový posudek. „Já motivy pana státního zástupce znám – natahovat, natahovat, natahovat. Co se vleče, neuteče,“ komentoval návrh státního zástupce Ortman. Soud po poradě návrh státního zástupce zamítl.

Ortman pro svého klienta navrhoval podmínečné propuštění ve spojení se sedmiletou zkušební dobou a s dohledem probačního úředníka, soud mu tak plně vyhověl. „Je to čin, s kterým se nemůžu smířit do konce života,“ prohlásil Mikuš u soudu. „Omlouval jsem se a omlouvám všem, kterým jsem způsobil bolest a kterým jsem ublížil,“ dodal v závěrečném slovu.

Tělo vylovili rybáři



Mikuš v únoru 2007 zavraždil svoji milenku, se kterou pracoval ve stejné farmaceutické firmě. Nejprve ji vylákal na rande na blíže neurčené místo, vystřelil na ni z plynové pistole, aby se nemohla příliš bránit, a spoutal jí drátem ruce a nohy. Lepicí páskou jí přelepil nos a pusu a přes hlavu přetáhl igelitový pytel.

Když se žena udusila, uložil její tělo zabalené v pytlech do plastové bedny, kterou zatížil kameny a hodil do Orlické přehrady. Následně uprchl do Německa, kde ho na žádost českých úřadů zadržela místní policie, v červnu 2007 byl eskortován do Prahy.

Mikuš původně dostal v dubnu 2008 šest let za ublížení na zdraví s následkem smrti, protože se tehdy nenašlo tělo zavražděné. Jen několik dní před projednáním Mikušova odvolání vytáhli rybáři na Orlíku bednu s tělem Mikušovy milenky. Soudy jej tak ve světle nového důkazu odsoudili v prosinci 2008 za vraždu ke čtrnáctiletému trestu odnětí svobody.