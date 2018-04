Musí pod hnůj, řekl o partnerce muž a přiškrtil ji. Soud mu snížil trest

Osm let ve vězení by měl strávit 39letý Jaroslav Volenec za týrání a především pokus o vraždu své o 16 let mladší přítelkyně. Rozhodl o tom v úterý odvolací senát pražského vrchního soudu, který o dva roky snížil původní trest Krajského soudu v Praze. Volenec přiznal týrání, zavraždit mladou ženu se prý ale nesnažil. Rozsudek je pravomocný.