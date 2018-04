ČTK

„Obžalovaný Hojer byl zadržen v Omiši na základě evropského zatýkacího rozkazu, a to 4. dubna 2018,” sdělila Puci. Muž čeká na převoz do ČR, kde bude poté soud rozhodovat o jeho vzetí do vazby. Před vydáním zatykače Hojer nadvakrát bez předchozí omluvy nedorazil na jednání a přestal také přebírat doručované písemnosti.

V projednávání kauzy OKsystemu chce předseda soudního senátu Petr Novák pokračovat v pátek. Jednání se však bude týkat pouze Šišky, protože Hojerovu část případu vyloučil soud už před jeho zadržením k samostatnému projednání. Další Hojerův prohřešek se totiž ještě řeší v Chomutově, kde byl muž podle dřívějších informací médií nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za krádež tabletů v restauracích.

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo práce dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Slibovali zakázku



Šiška a Hojer po jednateli firmy údajně žádali stažení stížnosti, za což mu prý slibovali zakázku na převod do cloudu za nejméně 100 miliónů korun. V souvislosti s Šiškovými kauzami rezignoval v říjnu 2012 ministr Jaromír Drábek (TOP 09).

Pražský městský soud se případem Šišky a Hojera zabývá už potřetí. Napoprvé mužům uložil za zneužití pravomoci a za vydírání šest a pět let vězení, napodruhé jim tresty o rok zvýšil. Rozsudek pokaždé zrušil odvolací senát. Naposledy městskému soudu uložil, aby se ještě zabýval způsobenou škodou a její výší. Hojer v minulosti uvedl, že se cítí nevinen.

S firmou OKsystem prý stejně jako s ostatními dodavateli ministerstva jednal jen o technických záležitostech a vždy upozorňoval na to, že nemá žádnou rozhodovací pravomoc.