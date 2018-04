Petr Marek, Právo

Soud muži zároveň zakázal na šest let řídit. Kunce musí navíc zaplatit příbuzným oběti odškodné v řádu několika miliónů korun i více než dvoumiliónovou škodu na autě. Rodákovi ze Šumperka za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky přitom hrozilo až osm let za mřížemi.

Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

„Nikdy jsme neukládali trest podmíněný, když byl ve hře alkohol. Trest v první třetině zákonné sazby je ale podle nás dostatečný. Obžalovaný se k věci postavil čelem,“ vysvětlila předsedkyně senátu okresního soudu Michaela Burešová.

Daniel Kunce u olomouckého okresního soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Tragická havárie se stala loni 8. prosince v 0.48 hodin ve Wolkerově ulici v Olomouci. Kunce se tam řítil ve směru od Brna podle znalce rychlostí minimálně 111 kilometrů za hodinu.

„Přejížděl z levého do pravého pruhu a řízení nezvládl. Vyjel na chodník a narazil do sloupu. Spolujezdkyně utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Řidič měl v krvi 2,63 promile alkoholu,“ uvedl žalobce Jaroslav Rašendorfer.

Kunce se doznal a před soudem vyjádřil nad svým jednáním lítost. „Nežádám odpuštění, neboť to ani nejde. Je mi však toho, co se stalo strašně líto a všem pozůstalým se za to omlouvám,“ prohlásil nyní invalidní důchodce s trvalým bydlištěm v německém Krefeldu.

FOTO: Petr Marek, Právo

V inkriminovaný den měl s poškozenou domluvenou masáž. Po ní se vydali do „lokálu“, který žena vybrala.

„Bavili jsme se o životě a společně jsme vypili, jak jsem se později dověděl, asi šestnáct panáků metaxy. Já navíc ještě asi pět malých piv. Pak jsme sedli do auta, co jsem si vypůjčil od kamaráda, já řídil. Zastavil jsem u hotelu Ibiza a chtěl se tam ubytovat. Neotevřeli mi však. Proto jsme opět sedli do auta s tím, že dívku zavezu, kam si přála. Chvíli před havárkou jsem viděl, jak jí spadla hlava. Zeptal jsem se jí, zda je v pořádku a pak už si na nic nepamatuji. Probral jsem se až na druhý den. Měl jsem jen lehkou tržnou ránu na čele. Jinak mi nic nebylo,“ vypověděl Kunce.

Pozůstalým po nehodě poslal určité peníze. Kolik, však neuvedl „Vím, že život to nenahradí. Byla to však taková moje reakce, jakási momentální omluva,“ vysvětlil bývalý hokejista.

Svědci hrůznou událost popsali shodně. „Byla to obrovská ohnivá rána,“ tvrdili svorně.

Podle znalce sloup, do kterého auto narazilo, pronikl až k úrovni zadní nápravy. „V podstatě ho rozdělil v místě, kde poškozená seděla. Zda měla pás, nešlo vzhledem k destrukci vozu zjistit. S ohledem na charakter nárazu ji ale stejně nemohl ochránit. Neměla šanci,“ prohlásil znalec.

Kunce v České republice nastupoval mimo jiné v dresech Vítkovic a Olomouce. V mládí odešel do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěž. Představil se také na šesti světových šampionátech a dvou olympiádách.