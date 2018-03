Jakub Bartosz, Právo

Je to tak zatím jedna velká hádanka. Soudce pražského odvolacího soudu, kde se rozhoduje, jestli lze někomu snížit trest, případně ho zrušit, a určují se další postupy, bral podle policie úplatky právě kvůli verdiktům. Otázkou ale je, kde jsou miliónové částky, o kterých kriminalisté hovoří v textu obvinění, které má Právo k dispozici. Při domovních prohlídkách prý nenašli nic podstatného, tvrdí jeho obhájkyně Lucie Kýčková.

„Kriminalisté zajistili jen nějaké listinné materiály a nikterak významné peněžní prostředky, jak z mého pohledu, tak i z pohledu policie,“ řekla Právu. Prohlídky se podle ní uskutečnily v soudcově pražském bydlišti a v budově vrchního soudu, kde se podle policie scházel s údajným organizátorem trestné činnosti, Vietnamcem Nguyenem Quoc Hungem. Ten měl být jeho spojkou s příbuznými lidí, o nichž měl Elischer rozhodovat. Právě v soudcově místnosti se měly údajně nacházet policejní „štěnice“, které podle informací Práva povolil Obvodní soud pro Prahu 4.

„U obou prohlídek byl nasazen pes na vyhledávání peněz, neidentifikoval vůbec nic, takže prohlídka byla negativní,“ informovala Právo Kýčková.

Podrobnosti k nasazení odposlechů ale právnička zatím nemá, protože teprve studuje spis, kde jsou tvrzení kriminalistů, která dosud s klientem neviděli.

Jisté podle advokátky je, že se u Elischera nenašla žádná „významná“ hotovost. Částky neupřesnila, naznačila ale zhruba 70 tisíc korun. „Na tom mi nepřijde nic nenormálního,“ sdělila vzhledem k tomu, že platy soudců se pohybují kolem 100 tisíc i více.

Otázka také je, zda policisté prohledali také chatu v Českém středohoří, kterou vlastní Elischerova manželka, a domek v Olomouci, kde manželé pobývali před příchodem do Prahy. Policie se k případu nechce vyjadřovat. Lidé z justiční branže oslovení Právem rovněž označují Elischera jako skromného a nenápadného člověka, který se bavil hlavně běháním, tedy finančně nenáročným sportem. Mluví o něm také jako o člověku, který „by nevzal korunu“.

Za luxusní dovolené neutrácel

„Pokud by u pana doktora zajistili od toho jednoho miliónu korun nahoru v hotovosti, že by to měl schované v trezoru nebo zakopané v zemi, tak samozřejmě by to byla pochybná skutečnost, ale jestli máte doma třeba padesát tisíc, nebo sedmdesát při takovém platu, tak to mi nepřijde nic nestandardního,“ sdělila právnička.

Kde a jak by mohl Elischer utrácet peníze získané při údajné korupci, není prý ze spisu zřejmé. „Není to prokázané. Jestli byl jednou za rok na dovolené, tak to je všechno, a to ne na žádné extra drahé. Neměl za co peníze utrácet, při své povaze maximálně za nové tenisky na běhání, protože je náruživý sportovec, a to je prostě všechno,“ popsala obhájkyně.

Například z fotek z facebookové stránky Elischerovy manželky vyplývá, že s rodinou navštívil USA, jinak se ale jedná o snímky spojené se sportovními aktivitami. „Majetkové šetření v rozsahu toho, že by házel peníze do automatů, investoval na burze nebo do cenných papírů, že by kupoval na příslušníky rodiny nemovitosti, nic takového není,“ tvrdí obhájkyně.

„In flagranti důkaz neexistuje“

Kde jsou peníze, o kterých hovoří obvinění, musí podle ní zodpovědět policie. Advokátka zdůraznila, že Elischer nebyl přistižen při předání peněz, neměl je ani u sebe. „In flagranti důkaz neexistuje, absolutně nic,“ sdělila advokátka.

Policie podle ní svá tvrzení staví na odposleších, které ale nedokumentují žádné předávky peněz. Jsou to prý odposlechy z místností a kamerové a hlasové záznamy.

Policisté přivážejí obviněného soudce Ivana Elischera (uprostřed) k pražskému obvodnímu soudu, který rozhodoval o jeho vazbě.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Někdo tam dal mikrofon (do budovy vrchního soudu, pozn. redakce), aniž by o tom kdokoliv věděl, zřejmě policejní útvar zvláštních činností to tam nainstaloval bez vědomí kohokoliv, na základě nařízení soudu,“ dodala.

Hrozí mu až 12 let

Soudci hrozí až dvanáct let vězení za to, že se nechal uplácet v souvislosti s rozhodováním jeho odvolacího senátu. Policie mu dává za vinu ovlivnění tři případů z poslední doby. Jeho nadřízený, předseda vrchního soudu Jaroslav Bureš, nechal prověřit spisy, kterými se Elischer zabýval, pochybení zatím nenašel.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) má nyní na stole materiály k případu, aby rozhodl, zda soudce zprostí dočasně jeho funkce, jak mu to navrhlo státní zastupitelství. Podle informací Práva lze čekat verdikt po víkendu.

Elischer je momentálně ve vazbě, kam ho poslal soud kvůli obavě z ovlivňování svědků, preventivně za mřížemi skončil také hlavní podezřelý. Zbylé čtyři Vietnamce poslal soud na svobodu.