Podle obou obhájců by měl být Rath zproštěn viny. „Bylo předloženo minimum přímých důkazů. (...) Řada nepřímých důkazů netvoří logickou, ničím nenarušenou logickou soustavu,“ uvedl Rathův advokát Roman Jelínek s tím, že například dosud nebyla provedena obsahová analýza odposlechů.

Podle Jelínka by mělo Rathovo zproštění tři hlavní důsledky. Jednak by mohlo dojít ke zpochybnění některých zákonů, protože Rath coby poslanec nebyl kvůli uvalené vazbě přítomen při schvalování zákonů. „Bylo mu znemožněno zúčastnit se legislativního procesu. Legitimnost zákonodárného procesu je zpochybněna nepřítomností Davida Ratha,“ řekl Jelínek a podotkl, že Rath byl významným opozičním poslancem a přesvědčivým řečníkem.

Dále by Rathovo osvobození mohlo způsobit miliardové škody, protože by obžalovaní i firmy mohli požadovat po státu vysoké odškodné. A do třetice by podle Jelínka mohlo dojít k propadu důvěryhodnosti policie a státního zastupitelství. „Obecně si neradi přiznáváme, že naše autority mohou chybovat,“ podotkl Jelínek.

O Rathově vině podle něj rozhodla skupina policistů a státních zástupců už na začátku. „Jsem přesvědčen o tom, že o vině dr. Ratha bylo rozhodnuto 4. 11. 2011,“ dodal obhájce. Jde o datum, kdy bylo na Ratha podáno trestní oznámení. Po něm následovalo povolení odposlechů a v květnu 2012 i zatčení Davida Ratha se sedmi milióny korun v krabici od vína.

Zemanovo odsouzení

Podle druhého z Rathových obhájců Adama Černého zase nebylo prokázáno, že žalovaným jednáním nevznikla nikomu žádná škoda. „Neexistuje žádná oběť posuzované údajně trestné činnosti,“ řekl advokát. Černý také zmínil určité vměšování politiků do kauzy, jako příklad uvedl výrok Miloše Zemana z roku 2013, kdy byl případ teprve na začátku hlavního líčení.

Zeman tehdy na mítinku v Nymburku prohlásil: „Platí presumpce neviny, přesto si myslím, že zloděj je. Když někoho najdou se sedmi milióny v krabici, je velmi nepravděpodobné, že si ty bankovky sám natiskl.“

Černý také mimo jiné uvedl, že celé řízení trpí vadami od samého počátku, došlo podle něj k porušení Rathových ústavních práv a státní zástupce Petr Jirát není nestranný.

Dalším obhájcem v pořadí je Tomáš Sokol, jenž zastupuje manžele Kottovy, kteří byli podle obžaloby spolu s Rathem hlavními strůjci manipulace s veřejnými zakázkami.

Závěrečné řeči budou pokračovat podle všeho do konce týdne, soud má naplánované termíny i na příští týden.

Obžaloba viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Podle žalobce Rath bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl. Soud řeší případ od roku 2013, před dvěma lety v červenci poslal Ratha na 8,5 roku do vězení. Pražský vrchní soud rozsudek zrušil, odmítl použití policejních odposlechů, které byly jedním z hlavních důkazů, a případ vrátil k novému projednání. Nejvyšší soud však nakonec odposlechy uznal.