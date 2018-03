Novinky, ČTK, Právo

Podle obžaloby si únos objednal a zorganizoval 55letý Petr Rázl, který je otcem rodinného přítele unesené. Rázl měl nabídnout dalšímu obžalovanému Václavu Schaidtovi odměnu 30 tisíc korun, aby ženu „podržel“. Schaidt nabídl účast na akci Pavlu Hanzálkovi, ten souhlasil a do party přivedl ještě pomocníka Josefa Voštu. Odměnu 30 tisíc korun měl slíbenou každý z nich.

Do akce šli senioři loni 21. ledna ráno, kdy žena odvedla dítě do školky. Ještě před tím si obstarali lepicí pásku a pouta ze sexshopu. Když přicházela ke svému autu, přistoupil k ní podle obžaloby Hanzálek s odznakem městské policie. Řekl, že je od kriminální policie a že má žena jet s nimi k výslechu či podpisu protokolů ohledně drog. Ženě dali ve voze pouta, měla zavolat příteli, aby odpoledne vyzvedl děti, že ji sebrala kriminálka. Na hlavu jí dali svetr, převázali ho lepicí páskou a odvezli ji do obce Krásný Les.

Chtěli milión



Ženu v bývalé hájovně hlídali Hanzálek s Voštou. Když se vrátil Schaidt, který měl být v Ústí na schůzce s Rázlem, řekl, že přítel ženy to oznámil policii a akce končí. Hanzálek s Voštou počkali do setmění, pak ženu odvezli zpět do Ústí, kde ji nedaleko bydliště pustili. Oproti jejich předpokladu se totiž partner ženy obrátil na policii. Únosci měli požadovat milión korun.

Soud únos kvalifikoval jako vydírání a omezování osobní svobody. Rázla, který je jako jediný ve vazbě, poslal soud na osm let do vězení. Senioři dostali tresty tři, čtyři a šest let. Jeden z nich je potrestán i za krádež, unesené ženě podle soudu vzal z kabelky blíže neurčené množství peněz a parfém.

Další má pak souhrnný trest i za nedovolené ozbrojování kvůli nelegálně držené zbrani. Unesená žena dosud trpí vážnými psychickými potížemi, podle znalců jde o posttraumatickou stresovou poruchu. Stále navštěvuje psychiatra a bere antidepresiva.