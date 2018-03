bad, Novinky

„Šlo naprosto o bezohledné předjíždění, už ta samotná myška tam byla značně riskantní,“ konstatoval soudce-zpravodaj Michal Hodoušek. Hodoušek podotkl, že v dnešní době technologického pokroku se podobné případy řeší mnohem lépe díky záznamům z kamer.

„Může za to jedině pan obžalovaný, bylo to z pohledu té kamery evidentně úmyslné vybržďování,“ odmítl Hodoušek Kostnerovu obhajobu, že on není jediným viníkem.

„Je třeba si položit otázku, jestli by se to všechno stalo, kdyby nebylo jednání pana obžalovaného. Samozřejmě ta odpověď je jedna: Ne, nestalo,“ dodal soudce.

Podle odvolacího senátu byla právní kvalifikace v pořádku, trest byl ovšem z jeho pohledu příliš nízký, pouze jeden rok nad spodní hranicí trestní sazby, která v tomto případě činí osm až patnáct let vězení.

Moc mírný původní trest



„Dospěli jsme k názoru, že trest devíti roků je trestem nepřiměřeně mírným,“ uvedl Hodoušek. „To, čeho se pan obžalovaný dopustil, je násilné, úmyslné, brutální jednání, kterého se dopustil s vozidlem,“ podotkl soudce. Kostner taky po vykonání trestu nebude smět devět let řídit a zaplatit má 1,4 miliónu korun odškodného.

Kostner loni před Vánocemi ve svém BMW „hodil myšku“ a vybrzdil na dálnici D10 octavii, ve které jeli dva dospělí a jejich osmiměsíční syn, v podstatě do zastavení. Tři za nimi jedoucí auta se dokázala vyhnout, v pořadí čtvrtý řidič audi to už nestihl, a i přes maximální brzdění narazil zezadu zhruba v sedmdesátikilometrové rychlosti do octavie. Podle znalců neměl možnost se střetu vyhnout.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Simulace vybržďování a následné nehody od VUT v Brně

„Předpokládal jsem, že když brzdím a brzdí i ten za mnou, tak začnou zpomalovat všichni,“ komentoval u krajského soudu situaci Kostner, který prý udělal „špatné rozhodnutí“. To stálo život malého chlapce, který utrpěl zlomeninu lebeční klenby, devastující poranění mozku a další zranění, kterým i přes rychlý převoz do nemocnice podlehl, jeho rodiče pak utrpěli četné zlomeniny, žena měla zlomenou páteř.

K předjíždění zprava se Kostner rozhodl prý proto, že ho řidič octavie údajně zpomaloval. Přibržděním chtěl Kostner prý řidiče donutit zpomalit a přejet přes pravý jízdní pruh do odstavného, že by se to „pak vyřešilo s policií nebo bez“.

Obhájce navrhoval i zproštění

Kostnerův obhájce Petr Novotný se snažil v odvolání přesvědčit soud, že nešlo z Kostnerovy strany o obecné ohrožení, ale maximálně o usmrcení z nedbalosti, u kterého je nižší trestní sazba. Případně navrhoval Kostnera rovnou obžaloby zprostit.

„Klíčová pro věc, a je to nemístně bagatelizované, je role vozidla Audi,“ prohlásil Novotný s tím, že pokud by řidič audi dodržel bezpečnou vzdálenost, nedošlo by k tak tragickým následkům.

Podle Novotného stále přetrvávají pochybnosti o tom, jak a proč k nehodě vůbec došlo. „Neměl jsem v úmyslu bourat,“ prohlásil Kostner s tím, že patrně špatně přečetl chování řidiče auta za sebou. Opět zopakoval svou obhajobu z podzimu, a sice že šlo o více špatných rozhodnutí více lidí. Nejen jeho.

Státní zástupce Vlastimil Hrdlička žádal v odvolání pro Kostnera tvrdší postih. „Nebyly zjištěny žádné polehčující okolnosti, lze ale shledávat některé přitěžující okolnosti,“ uvedl v odvolání a doplnil, že psycholog například konstatoval, že Kostner svou lítost projevuje spíše verbálně než skutečně. V Kostnerově jednání lze podle Hrdličky najít rozmysl a opovrženíhodnou pohnutku, navíc jeho jednání mělo tragický následek.