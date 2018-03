bad, ok, Novinky

Jednatřicetiletý Miroslav H. zemřel předloni den po Štědrém dni po podání metadonu, což je látka používaná při léčbě závislosti na opiátech, například na heroinu. Miroslav H. jej dostat neměl, protože nebyl uživatelem návykových látek a neměl ani žádné abstinenční příznaky. Dávka byla určená jinému vězni se stejným příjmením, což potvrdil dozorce Šolc i u soudu.

„Jmenovali se stejně příjmením, ale jak k tomu (záměně vězňů) došlo, to nevím. U toho jsem nebyl,“ komentoval událost Šolc. Kromě shodného příjmení byli navíc oba muži na stejném patře.

Z mé strany nešlo o nic vážného. obžalovaný

Podle obžaloby měl Šolc záležitost vyhodnotit jako mimořádnou událost, kterou měl hlásit nadřízenému. „Nehlásil jsem to. Šlo o vydání léků vězeňskou službou a zdravotní sestrou,“ uvedl dozorce s tím, že vzhledem k tomu, že podle něj nešlo o mimořádnou událost, nezaznamenal nic ani do knihy při předávání služby.

„Sestra mi řekla, že vydala lék, který vydat neměla a několikrát říkala, že není důvod vydat odsouzeného lékaři, že bude spát. Z mé strany nešlo o nic vážného,“ dodal Šolc.

Služba vězně podle něj kontrolovala po dvou hodinách a žádnou výjimečnou událost nehlásila.

Šolc je obžalovaný z porušení povinností dozorčí služby, hrozí mu až dva roky vězení.

Podle jmenovce zemřelého vězně, který měl původně dostat metadon, pochybil jak dozorce, který sloužil na jeho oddíle, tak i sestra, která lék vydala. Vězeň také u soudu uvedl, že od incidentu musí vězni nosit identifikační kartičky se jménem a fotkou, které měli sice už předtím, nebylo ale potřeba je nosit.

Podle něj jeho zemřelý jmenovec věděl o tom, že dostal neoprávněně metadon. „Říkal: Já jsem taky H., sestra mi ho (metadon) vydala taky. Tak to nikomu neříkejte,“ uvedl u soudu vězeň.

Sestra dostala podmínku



Zdravotní sestra byla předvolaná jako svědkyně, odmítla ale vypovídat, protože už v této věci byla loni odsouzená k roční podmínce. Obvodní soud pro Prahu 4 loni rozhodl, že v Šolcově případě nešlo o trestný čin ale o přestupek a případ postoupil vězeňské službě. Proti tomu ovšem podal státní zástupce stížnost a městský soud mu vyhověl.

Soud se již loni pozastavil nejen nad chováním obžalovaného, ale také jeho kolegů dozorců, kteří ten den byli ve službě a účastnili se předvedení vězně do ordinace. Podle loňského usnesení soudu si neověřili jeho totožnost, přičemž, pokud by tak učinili, zjistili by, že metadon dostat nemá. Pochybení dvojice dozorců však vyšetřovatelé zhodnotili jako kázeňský přestupek. Vězeňská služba údajně dozorce potrestala podle služebního zákona, odmítla ovšem říci jak. [celá zpráva]

Pozůstalí žádají po Šolcovi osm miliónů korun jako nemajetkovou náhradu škody.