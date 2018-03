bad, Novinky, ČTK

Čipera podle obžaloby před rokem a půl vystřelil patrně po předchozí hádce svou legálně drženou zbraní Astra ráže 6,35 mm Browning na pětadvacetiletého mladíka. Trefil ho do hrudníku a mimo jiné mu prostřelil plíci a osrdečník. Muž na místě zemřel, podle obžaloby mu nebylo ani možné nijak pomoci.

Čipera odmítl tvrzení státní zástupkyně, že to byla vražda. „Podle mého názoru se o vraždu nejedná, ale jednalo se o nutnou obranu,“ prohlásil na začátku své obsáhlé výpovědi. Podle jeho verze šel se svou manželkou přes lesopark domů. Protože ale ani jednomu z nich nebylo po předchozí návštěvě dobře, šla Čiperova paní napřed, zatímco obžalovaný se na chvíli posadil na obrubník.

Jiří Čipera (uprostřed) u Městského soudu v Praze

„Ucítil jsem v bundě něco tvrdého. Nepřišlo mi to normální. Zjistil jsem, že tam je malá kapesní zbraň Astra,“ popisoval obžalovaný. Údajně zapomněl, že ji v bundě má. Po chvíli vyrazil k domovu. „Najednou mě někdo udeřil do hlavy velkou silou, vůbec jsem to nečekal, protože jsem se díval pod nohy,“ líčil Čipera. Není si jistý, jestli to byl jeden, či dva útočníci. Následkem úderu údajně zavrávoral a ztratil vědomí.

Změť násilí



„Byl jsem vystaven velmi agresívnímu a soustavnému násilí. Nevím, jak dlouho,“ řekl Čipera. „Po nabytí vědomí jsem zjistil, že mám v ústech krev, nevidím a hučí mi v uších,“ dodal. Údajný útok označil za „změť násilí všeho druhu“, měl trvat dlouho a byl mu „extrémně nepříjemný“.

„Pravděpodobně jsem vystřelil. Nechtěl jsem nikoho zasáhnout, nemířil jsem,“ prohlásil Čipera s tím, že chtěl spíše útočníky vystrašit, protože je jeho kapesní pistole velmi hlasitá. „Když padl výstřel, tak potom už ten útok ustal,“ zakončil popis situace Čipera.

Potom se prý sebral a potkal se svou ženou, která na něj čekala před domem u lesoparku. Jak se dostal do bytu, si prý nepamatuje, podle svých slov se probral až doma, jak leží na podlaze.

Legální držitel osmi zbraní



Čipera, který legálně vlastní celkem osm zbraní, během výpovědi uvedl, že byl přítomností zbraně v bundě sám překvapen. Sportovní střelbě se prý už dlouhodobě nevěnuje a zbraně uchovává v trezoru, odkud je vyndává jen jednou za pět let kvůli policejní kontrole. Naposledy je předložil policii v létě 2016, tedy několik měsíců před incidentem. Zbrojní pas mu tehdy prodloužili do roku 2026.

Státní zástupkyně tvrdí, že Čipera byl při cestě parkem „v přesně nezjištěné míře” ovlivněn alkoholem. Obžalovaný odmítl, že by byl po návštěvě restaurace opilý. Trvá na tom, že se mu udělalo špatně z jídla. S partnerkou prý jedli tatarský biftek.

Policie muže vypátrala v únoru následujícího roku, především díky pracovníkům registru zbraní, kteří pomohli s vytipováním možné vražedné zbraně a vlastníka. Podle vyjádření policie Čipera svou zbraň po činu zkusil upravit tak, aby se nedala identifikovat. [celá zpráva]