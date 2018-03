bad, Novinky

„Máme za to, že v daném případě soud, pokud jde o výrok o vině, postupoval správně, co se týče popisu skutku i trestní odpovědnosti obžalovaného,“ uvedl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Prvoinstanční soud ale podle něj nevzal při udílení trestu v potaz zásadní přitěžující okolnosti. „Jednání obžalovaného nebylo posouzeno jako porušování domovní svobody,“ vysvětlil Zelenka s tím, že to zvyšuje společenskou škodlivost žalovaného skutku.

Soud dal navíc za pravdu státní zástupkyni v tom, že nebyly splněny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou trestní sazbu, která v tomto případě činí deset až osmnáct let vězení.

Jiří Kilian u soudu

FOTO: Marek Bádal, Novinky

Kilianův obhájce naopak žádal rozsudek zrušit a případ vrátit k doplnění důkazů.

Chtěl se prý léčit z alkoholismu



Kilian pobodal loni v pražské Ruzyni poblíž letiště sedmasedmdesátiletého muže, kterému se vloupal do bytu. Tvrdil, že ho k tomu přesvědčil hlas jeho děda v hlavě. Ten ho údajně navedl do bytu s tím, že tam bydlí pán, se kterým byli za války leteckými esy. A že onen muž „nechal zarazit do motoru letadla hřebík, aby poškodil motor, a děda se zřítil do oceánu“.

Podle Kilianovy verze si po jeho příchodu začal sedmasedmdesátiletý senior stěžovat, že ho všechno bolí, nic ho nebaví a nejraději by nebyl. Což si Kilian vyložil tak, že mu má pomoci ze světa. Vzal si z kuchyňského dřezu nůž a muže šestkrát bodl, z toho třikrát do krku. Muž se snažil bránit holí, Kilian mu ji ale vzal.

Život seniorovi zachránila jeho pečovatelka, kterou původně Kilian z bytu vyhnal. Ženě se to však nezdálo a zavolala proto záchranku a policii. Ta Kiliana našla o něco později, jak se schovává ve křoví.

Kilian si halucinace vysvětloval svým dlouhodobým alkoholismem, který si údajně přiletěl léčit do pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích z Hong Kongu, kde žil.