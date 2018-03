Aleš Fuksa, Právo

K soudu se v úterý dostavil pouze mladší z obžalovaných, který však tvrdí, že s případem nemá nic společného. Zezula odmítá vypovídat. Oběma mužům hrozí za ozbrojenou loupež a poškození cizí věci až dvanáctileté vězení.

K loupeži v uherskohradišťské Hradební ulici došlo 8. září 2015 před polednem. Pachatelé ke klenotnictví přijeli na motocyklu. Jeden měl pistoli. „Do prodejny vstoupili s přilbami a kuklami na hlavách, aby zamezili své identifikaci. Bránili v odchodu prodavačce. Ze strachu nekladla odpor. Nereagovali na její křik o pomoc,“ uvedl státní zástupce Leo Foltýn.

Prosebné volání vyslyšela dvojice mužů, kteří se postavili útočníkům při jejich odchodu z kradenými šperky. Oba drželi dveře do zlatnictví, aby dvojice nemohla utéct. Vyšší z lupičů však páčidlem prosklil skleněnou výplň dveří a střepy poškodil zrak jednomu ze svědků.

Svědka střelili



„Vyšší na nás namířil pistoli, muž vedle mně říkal, že nevidí. Šli jsme do boku a uvolnili jsme ty dveře,“ řekl svědek, který v minulosti osmnáct let pracoval u policie. Při útěku ještě tento muž stihl duchapřítomně chytnout tašku se šperky a povalit menšího z útočníků na zem. V tu chvíli k němu ale zezadu přišel druhý lupič a střelil jej do lýtka. Když svědek nechtěl tašku pustit, utekla dvojice k motorce bez registrační značky a ujela.

Obžalovaný Skalický u soudu vinu odmítl. „Vůbec nerozumím tomu, jak jsem se sem dostal. Nikdy jsem v klenotnictví v Uherském Hradišti nebyl. S tou loupeží nemám nic společného. Neznám místní uličky, jezdím sem pouze do aquaparku,“ řekl. Motocykl lupičů, který zachytily kamery, prý nepoznává, ani helmu, boty a mikiny jezdců.

Martin Skalický obviněný z přepadení zlatnictví v Uherském Hradišti.

FOTO: Právo

Dvojici lupičů usvědčují podle státního zástupce pachové stopy nalezené na místě činu. Podle Skalického obhájce Narcise Tomáška však policie odebrala pachové stopy jeho klientovi v rozporu se zákonem.

„Ta obžaloba je velký nesmysl. Tohle, kdyby absolvoval student, tak neudělá trestně právní zkoušku. Neexistují žádné důkazy a pokud se obžaloba opírá o pachovou stopu, jsem naprosto přesvědčený, že byla získána v rozporu s trestním zákonem. Mému klientovi odebírali policisté pachovou stopu vícekrát, přitom je to neopakovatelný úkon. Technické podmínky nebyly dodrženy,“ řekl Právu obhájce.