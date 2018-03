K nehodě došlo v polovině loňského prosince u Janovic nad Úhlavou, řidič je nyní trestně stíhán z přečinu těžkého ublížení na zdraví. „Na přehledném úseku silnice nepřizpůsobil rychlost povětrnostním podmínkám, kdy vlivem oslnění sluncem neviděl dostatečně před autobus a nevšiml si u pravého okraje komunikace jedoucího cyklistu,“ kladou mu vyšetřovatelé za vinu.

Náraz vymrštil 39letého muže několik metrů do vzduchu a ten poté skončil v příkopu. Měl zlámaná žebra a obratle, dále propíchnuté plíce, zhmožděný hrudník a otřes mozku. Lékaři ho dávali dohromady několik týdnů.

Obviněný šofér přiznal, že slunce mu svítilo do očí velmi ostře a nepomohla ani sluneční clona, kterou si stáhl. Jel asi šedesátikilometrovou rychlostí. „Cyklistu jsem vůbec neviděl, reagoval jsem až na náraz sešlápnutím brzdového pedálu. Nebylo to nějak intenzivní brždění, aby nedošlo ke zranění cestujících, kterých v té době bylo v autobuse kolem třiceti,“ vypověděl Jiří Š. Co se stalo, zjistil vzápětí. Zastavil a když došel k místu nehody, zraněnému muži v příkopu se už snažili pomoci další řidiči.

Musel dodržovat časy



I když jel Jiří Š. v podstatě naslepo, nohu z plynu nesundal. „Nenapadlo mě zpomalit, protože jsem vázán jízdním řádem a musím dodržovat časy,“ uvedl později do policejního protokolu.

Za autobusem jel v tu chvíli řidič Pavel K. „Viděl jsem, že před ním šlape cyklista. Držel se krajnice, nijak nevybočoval do stran a držel stále stejnou jízdní stopu. Pak už jsem jen zahlédl, jak tělo letí vzduchem,“ řekl svědek.

Podle závěru vyšetřovatelů dopravní nehodu způsobil Jiří Š, porušením důležitých povinností řidiče, když rychlost jízdy nepřizpůsobil povětrnostním podmínkám, které byly předvídatelné. Za to mu v případě uznání viny hrozí až čtyři roky vězení.

Podle expertů na bezpečnost silničního provozu je pro řidiče sluneční svit v zimě daleko větším rizikem než v létě. Je to dáno tím, že slunce je nízko a jeho paprsky pronikají do kabiny auta mnohem intenzivněji. Řidiče dokážou oslepit a jsou tak mnohem nebezpečnější než ostrý letní sluneční svit.

Nebezpečné slunce



Odborníci spočítali, že sekundové oslnění řidiče, který dodržuje rychlost v obci 50 km/h, znamená 14 metrů jízdy bez toho, aniž by věděl, kam jede a co se před autem odehrává. Na dálnici se při oslnění řidiče nebezpečná jízda prodlužuje na 36 metrů. Specialisté upozorňují na to, že je důležité mít během zimních slunečních dnů precizně vyčištěné čelní sklo. Při nízkých slunečních paprscích totiž vyniknou špinavé a zdánlivě neviditelné čmouhy na jeho vnitřní straně. Průchod světla přes ně pak vytváří bezmála neprostupnou mlhovinu, za kterou se může ve výhledu ukrývat nějaká překážka v dráze auta.

Nehody způsobené sluncem mívají často fatální následky. Příkladem může být tragédie v Plzni, kdy loni v červnu 21letý řidič přehlédl na přechodu dvě děti a smrtelně je zranil. Ke střetu došlo pozdě odpoledne, kdy bylo slunce velmi nízko a ostré paprsky svítily přímo do kabiny. Policisté na místě nenašli žádné brzdné stopy, řidič později přiznal, že proti slunci nic neviděl.