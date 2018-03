K požáru vyjely jednotky hasičů po osmé hodině ráno do obce Nový Knín na Dobříšsku. V době vzniku požáru byla matka s dětmi ve druhém patře rodinného domu. Při nahlašování události uvedla, že k požáru došlo s výbuchem kotle v přízemí, oheň se šíří na schodiště, a proto se nemohou dostat ven z domu.

„Operační důstojník na místo ihned vyslal čtyři cisternové automobily, automobilový žebřík, plošinu, velitele čety a vyšetřovatele příčin požárů. Do příjezdu hasičů se majitelka i přes mimořádně stresující situaci zachovala velmi duchapřítomně, zavřela se s třemi syny v nejvzdálenějším pokoji od požáru a utěsnila dveře. Tím výrazně omezila pronikání zplodin hoření do místnosti a umožnila jim tak přežít do příjezdu prvních jednotek,“ uvedl mluvčí.

Matka byla se syny uvězněna ve druhém patře domu.

FOTO: HZS Středočeského kraje

Pomocí nastavovacích žebříků hasiči z domu všechny čtyři obyvatele zachránili a poskytli jim první pomoc v podobě kyslíkové terapie. Záchranáři je pak na místě ošetřili bez nutnosti transportu do nemocnice. Hasiči požár dostali pod kontrolu za 45 minut, stejný čas jim zabralo dohašování a ventilace objektu.

„Příčinu vzniku požáru vyšetřovatel stanovil na vylétnutí žhavého popelu z kotle. Škoda byla vyčíslena na 50 000 korun, hasiči uchránili majetek za jeden milión korun,“ dodal mluvčí.