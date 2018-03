Rath se ze začátku jednání omluvil a dorazil o hodinu později, po krátkém výslechu soudního znalce. Stejně jako u jeho spoluobžalovaných i Ratha upozornil soudce Robert Pacovský, aby neopakoval už zmiňovaná fakta. „Pane předsedo, jsme ve zvláštní situaci, kdy senát dává jasně najevo, že je rozhodnut a potvrdí svůj minulý rozsudek,“ reagoval Rath. „Nemá cenu tady ten čas zbytečně natahovat nad rámec informací, které zde měly zaznít a nezazněly,“ dodal s tím, že se případ nepochybně dostane k mezinárodním instancím, a proto určité skutečnosti zmínit musí. „Skutečně se soustředím na věci, které tady nezazněly,“ ujistil Pacovského Rath.

Rath se ve své řeči vyjadřoval například ke spolupracující obviněné podnikatelce Ivaně Salačové a jejímu jinému trestnímu řízení (týkajícímu se zmanipulování výběrových řízení na stavební zakázky, ve kterém dostala podmíněný trest). Jde prý o zásadní rozpory v jejích výpovědích v těchto dvou kauzách. Podle Ratha i obhájců obžalovaných je proto její další výslech naprosto klíčový.

Rathova řeč byla provázena četnými Pacovského upozorněními, aby se exhejtman věnoval novým skutečnostem a neopakoval se, a následnými námitkami obhájců proti postupu soudu. Na ty zase Pacovský reagoval zamítavě. „Chcete po mně, abych dopředu dělal jakousi autocenzuru,“ konstatoval Rath.

Hamáček na kraji sháněl peníze na volby

Rath také v rámci svého výslechu zmínil jméno současného předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten byl v letech 2010–2012 volebním manažerem sociální demokracie, jejíž kampaň do krajských a senátních voleb vedl a sháněl na ni peníze. „Jan Hamáček byl v rozhodném období volebním manažerem celé sociální demokracie a byl to on, který po Kottových (spoluobžalovaní manželé Petr a Kateřina Kottovi) i dalších, včetně mě, požadoval shánění finančních prostředků,“ uvedl Rath. „Já jsem přesvědčený, že ty finanční prostředky měly plynout k panu Hamáčkovi, a vím o tom, že v minulosti k němu plynuly,“ dodal.

Hamáček se proti Rathově tvrzení ohradil. „Pokud vím, je to již několikátá verze obhajoby Davida Ratha. Jako volební manažer ČSSD jsem neměl kompetenci v oblasti financování strany,” uvedl šéf sociální demokracie na dotaz Novinek.

Finanční prostředky na volby měly podle Ratha být shromažďovány u několika lidí. „Jsem přesvědčen, že jednou z těch osob byli manželé Kottovi,“ myslí si Rath. Nevyloučil ani, že minimálně některé peníze ze sedmi miliónů v krabici od vína, se kterou byl v květnu 2012 zadržen, mohly být sponzorské dary sociální demokracii. Sám prý ale o tom nevěděl. „Trvám na tom, že jsem o tom nevěděl, že v krabici byly ty prostředky, já jsem si odnášel víno,“ zopakoval svou šest let starou obhajobu.

Hamáček Rathovo tvrzení odmítl



I když Rath podle svých slov neví o tom, že by se ve Středočeském kraji v souvislosti s volební kampaní ČSSD dělaly obchody typu „něco za něco“, ve smyslu ty nám pomůžeš s volbami, my ti pomůžeme s veřejnými zakázkami, vyloučit to nemůže. „Kdyby za mnou někdo takový přišel, tak bych s ním vyrazil dveře. Nemohu vyloučit, že někdo v mém okolí si to ulehčil a řekl: Jojo, přimluvíme se, máme kontakty,“ řekl bývalý hejtman.

Hamáčka měl podle svých slov vyhodit s tím, že mu s kampaní nepomůžou. Jenže to by znamenalo nepodpořit vedení soc. dem., a tedy problémy v dalším stranickém životě. „Kott mi jednou oznámil, že je domluven s Hamáčkem, že když mu pomůže sehnat finanční prostředky na volby, tak mu pomůže s návratem do politiky,“ vzpomínal Rath. Spolupracující obviněná podnikatelka Ivana Salačová zase měla podle Ratha Kottové slíbit, že finanční prostředky na volby sežene.

Rath: ČSSD už není pomoci

Politiku své bývalé strany Rath prý i nadále sleduje. „Ze sociální demokracie se stal takový neduživý chudák. Logicky sleduji úpadek sociální demokracie trochu s lítostí, ale mám nepříjemný pocit, že už jim není pomoci,“ řekl novinářům před jednací síní.

Žalobce Petr Jirát viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Rath podle obžaloby bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl. Soud řeší případ od roku 2013, před dvěma lety v červenci poslal Ratha na 8,5 roku do vězení. Pražský vrchní soud rozsudek zrušil, odmítl použití policejních odposlechů, které byly jedním z hlavních důkazů, a případ vrátil k novému projednání. Nejvyšší soud však nakonec odposlechy uznal.