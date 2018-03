Předsedkyně senátu v úterý dopoledne zrekapitulovala uplynulé řízení. Na pátek má předvolané znalce k zhodnocení duševního stavu Dbalého.

Lékař čelí obžalobě za to, že jakožto ředitel nemocnice získal při zakázce na digitalizaci chorobopisů a při nákupu gama nože více než 27 milionů korun na úplatcích. Soud začal už v lednu roku 2016, naposledy se jednalo počátkem loňského dubna.

Dbalý pak hlavní líčení opakovaně oddálil tím, že zaslal zdravotní omluvenku a zároveň trval na své osobní účasti. Soudkyně Silvie Slepičková ho proto loni na podzim poslala na pozorování do psychiatrického ústavu, který potvrdil, že je schopen účasti u soudního jednání.

Vedle Dbalého se z aktuálního jednání omluvil i jeden ze spoluobviněných, bývalý vysoce postavený úředník z ministerstva zdravotnictví Pavel Kocourek.

Soudkyně hrozila policií



Slepičková v úterý zabránila dalším možným průtahům v řízení. Upozornila obhájce, že podle trestního řádu musí být hlavní líčení provedeno znovu, jestliže od odročení uplynula dlouhá doba a jestliže obžalovaní nesouhlasí s tím, že postačí přečtení podstatných obsahů dosavadních protokolů.

„Jestliže souhlasit nebudete, pak bych trvala na osobní účasti obžalovaných Dbalého a Kocourka, a to tak, že do hodiny tady oba budou, jinak je nechám předvést policií,” sdělila. Obhájci po tomto stanovisku na opětovném provedení celého hlavního líčení netrvali.

Zatím není zřejmé, zda se Dbalý dostaví k pátečnímu projednávání svého zdravotního posudku. Jeho právnička Katarína Kožiaková Oboňová řekla, že o tom s klientem zatím nehovořila. „Je to na jeho rozhodnutí. On se omluvil pro dnešek. Jestli se bude chtít omluvit i na pátek, to se uvidí,” uvedla.

Dbalému hrozí za zmanipulování tendrů až dvanáctileté vězení. Spolu s ním sedí na lavici obžalovaných i jeho někdejší náměstek a zároveň primář chirurgie Michal Toběrný a dalších pět lidí.