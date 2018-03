Za vraždu matky dostal gymnazista deset let. Ulevilo se mi, komentoval svůj čin

Na deset let do vězení poslal v pondělí Krajský soud v Praze osmnáctiletého studenta gymnázia za vraždu vlastní matky. Mladík o třicet let starší ženu ubodal po několika letech hádek, které vyvrcholily, když mu prý odmítla podepsat výpis z vysvědčení a vypnula wi-fi. Mladík sice s trestem souhlasil, verdikt ale není zatím pravomocný, protože si nechal lhůtu na případné odvolání.