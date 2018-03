Partnera podezírala ze zneužívání dcery. Nic neprokázala a o dítě přišla

Pětiletou Karolínu odvedly přede dvěma měsíci pracovnice odboru ochrany dětí (OSPOD) z mateřské školky, aby ji předaly do prozatímní péče jejího otce. To všechno bez vědomí matky, která o dceru předchozích pět let soustavně pečovala, a která tak své dítě od ledna neviděla. Dceru ráno odvedla do školky, a když ji přišla vyzvednout, už byla bez varování pryč.