Útok se stal loni v květnu. Muž, kterému už Zháněl prodal několikrát pervitin, si podle obžaloby v noci došel pro další dávku. Část drogy si zákazník rovnou dal do žíly, jenže pak prohlásil, že mu chybí několik set korun, aby zaplatil celou dávku.

„Obžalovaný na to začal křičet, ať mu dá peníze nebo drogu zpět. Poté vytáhl zavírací nůž a dal poškozenému dvě rány do hrudníku a břicha, navíc jej ještě pořezal na ruce,“ prohlásila státní zástupkyně.

Po útoku se napadený dal na útěk, ještě se dokázal dostat přes plot do jedné ze zahrad a tam začal volat o pomoc. Zháněl se podle vyšetřovatelů o osud pobodaného muže nezajímal a utekl pryč.

David Zháněl u soudu.

FOTO: Petr Kozelka , Právo

„Jen shodou okolností nedošlo ke smrtelnému zranění, jedna rána pronikla do dutiny hrudní do blízkosti plíce, druhá pronikla přes bránici až do blízkosti srdce. Bez rychlého zásahu lékařů by napadený zřejmě nepřežil,“ dodala státní zástupkyně.

Sám Zháněl sice před soudem svého činu litoval, ale současně naznačoval, že vina za konflikt leží i na bedrech pobodaného muže. „Chtěl bych se mu omluvit, je mi to líto, nechtěl jsem, aby se tohle stalo. I když si za to může i pan poškozený, tak mě mrzí, že málem přišel o život, já jsem nechtěl nikoho zabít,“ prohlásil u soudu.

Nůž prý Zháněl vytáhl poté, co se po něm zákazník ohnal pěstí. „Seběhlo se to hrozně rychle, on říkal, že nemá víc peněz, já na to, ať mi vrátí drogu. Dělal, jako že hledá peníze, ale najednou se po mně ohnal pěstí a v druhé ruce držel jehlu. Tak jsem sáhl po noži. Potom jsem zpanikařil a utekl,“ vysvětlil mladík.

Tomu u soudu nepomáhá ani to, že byl několik týdnů před konfliktem přistižen policejní hlídkou s několika injekčnímu stříkačkami naplněnými amfetaminem. Senát v čele s Petrem Jirsou čeká před verdiktem ještě výslech svědků včetně pobodaného muže a znalců.