Dva muži ve věku 26 a 35 let si na začátku ledna počkali, až majitel dědictví odejde do práce, a do jeho domu se vloupali. „Zde prohledali každou skříň a každý úložný prostor, než se jim podařilo objevit příruční pokladničku, ve které nalezli přibližně 650 tisíc korun v hotovosti. Kromě toho se snažili získat další peníze z trezoru na číselný kód zabudovaného do zdi,“ popsala mluvčí policie Ivana Baláková.

Do trezoru se nejprve pokusili vniknout elektrickou bruskou, a když ji spálili, tak ho chtěli za pomoci bouracího kladiva vybourat ze zdi. Po marném snažení to ale vzdali a spokojili se jen s penězi z přenosného trezorku.

Uspokojení ale bylo jen dočasné. Na místo činu se za dva týdny vrátili znovu. „Na pomoc si tentokrát vzali 33letého komplice a za bílého dne v odpoledních hodinách vjeli na pozemek domu s nákladní tatrou, u které nechali zapnutý motor, aby maskovali zvuk nářadí, které chtěli při zdolávání trezoru ve zdi použít,“ vylíčila neobvyklý postup policejní mluvčí.

Přišel soused



Lupiči ale nepočítali s tím, že je někdo vyruší. Na zahradě se ale objevil jeden ze sousedů. „Domníval jsem se, že nákladní auto sjelo ze silnice po nehodě, a začal jsem pátrat po řidiči v domnění, že potřebuje pomoct,“ vylíčil později svědek kriminalistům.

„Přitom pachatele vyrušil a donutil je dům, do kterého vnikli po rozbití okna, opustit. Všichni tři byli maskovaní kuklami a tato podivná posádka rychle naskákala do nákladní tatry a odjela,“ popsala Baláková.

Kriminalisté pachatele vypátrali v těchto dnech. Hlavní strůjce dobývání dědictví, 26letého a 35letého muže už vyšetřovatel obvinil z krádeže ve formě spolupachatelství i porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Vzhledem k výši způsobené škody jim hrozí osmiletý trest odnětí svobody. Jejich 33letý komplic je obviněný ze stejných přečinů, ale hrozí mu nižší trest.