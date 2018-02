Nový šéf nemocnice a dlouholetý přednosta traumatologického oddělení Richard Lukáš, který Nečesaného na postu generálního ředitele vystřídal na přelomu roku, se svého předchůdce zastal.

„Jeho působení v naší nemocnici bylo excelentní. Celá řada pracovišť mu musí být vděčna, že jim svými manažerskými postupy umožnil dělat naprosto špičkovou práci,“ pěl chválu Lukáš.

Prý tlačil ceny dolů



Popsal, že Nečesaný znal nabídky různých dodavatelů a že se jejich ceny vždy snažil stlačit dolů.

„Základ ekonomického úspěchu naší nemocnice byl v tom, že jsme snižovali náklady, kam až to šlo. A mezi to patřilo, že jsme tlačili na dodavatele, aby nabízeli nižší ceny. Když byste se zeptali firem, které k nám dodávaly, tak vám řeknou, že nejbrutálnější postupy vůči nim jsou právě v Liberci,“ zmínil Lukáš.

„Ceny jsme tlačili tak nízko mimo jiné proto, že pan doktor Nečesaný k nám přišel právě z tohoto firemního prostředí a znal možnosti, kam až tyto firmy mohou zajít, a také toho ve prospěch nemocnice využíval,“ dodal.

Podle spisu měl Nečesaný jako generální ředitel a předseda představenstva slíbit za úplatu třem společnostem a obviněnému Tomáši Macháčkovi ze společnosti MedicCor, že je zvýhodní a umožní jim s nemocnicí obchodovat nebo spolupracovat v ještě větším obratu. Za tyto výhody měl Nečesaný podle státního zástupce Lukáše Otipky požadovat úplatky. Ty údajně nedostával přímo, ale přes svou firmu Sarmed je přijímala Nečesaného manželka Šárka. Na účet její nově založené firmy posílaly zdravotnické firmy v roce 2009 milióny korun.

„Společnost Sarmed jim přitom neposkytla vůbec žádné nebo neodpovídající plnění,“ vysvětlil už dříve Otipka, proč se podle policie mělo jednat o úplatky.

Ve prospěch Nečesaného vypovídal také přednosta liberecké ortopedie Jiří Kratochvíl. „Vedení nemocnice vůbec nezasahovala do nákupů u dodavatelů, je to věc obchodního oddělení, které to řeší podle požadavků jednotlivých oddělení,“ uvedl Kratochvíl.

Nečesaný chce zpět zajištěné nemovitosti

Policie během vyšetřování zajistila několik nemovitostí v Liberci, které si rodina Nečesaných pořídila v době, kdy měly na účet Šárky Nečesané přicházet údajné úplatky. Její manžel se nyní snaží tyto nemovitosti získat zpět, soudu proto nabídl, že výměnou za jejich uvolnění složí kauci ve výši hodnoty těchto nemovitostí.

Soudkyně Eva Drahotová v úterý na dotaz Práva uvedla, že o tomto návrhu tento týden rozhodovat nebude.