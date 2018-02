S většinou žen se 44letý učitel seznámil na internetové seznamce. Při osobním setkání jim sliboval společný život. Ženy mu uvěřily a očekávaly, že se stanou Doležalovými životními partnerkami. Pět z poškozených s ním má dítě.

„Sešli jsme se v kavárně. Řekl mi, že pracuje jako učitel, že je rozvedený a má jedno dítě. Povídali jsme si, sympatie tam byly, a tak jsme si řekli, že se budeme vídat,“ popsala soudu jedna z poškozených první rande.

Již po týdnu jí Doležal zavolal s tím, že mu kamarád vytuneloval účet a jestli by mu nepůjčila nějaké peníze. „Řekla jsem mu, že peníze nemám a on na to, že bych si tedy mohla půjčit," vypověděla žena. Banka jí bez problémů půjčila 70 tisíc korun, které Doležalovi předala. O peníze jí pak žádal opakovaně, kromě banky si půjčila i u nebankovní společnosti a od rodiny. Dohromady mu dala během zhruba 225 tisíc. „Byla jsem zamilovaná a věřila tomu vztahu,“ poznamenala.

Obžalovaný jí peníze po různých částkách splácel do konce roku 2016. Přestal poté, co vypovídala na policii. Půjčky pak musela hradit ze svého, Doležal jí dodnes dluží téměř 69 tisíc korun.

K podvodům se přiznal



Zhruba 125 tisíc korun z naspořených zásob půjčila obžalovanému také žena, která sama vychovávala malého syna. Rovněž s ní se seznámil na internetu.

„Vypadal seriózně, psali jsme si, volali, občas vídali. Asi po měsíci mi řekl, že mu někdo ve škole ukradl 17 tisíc korun, které vybral od žáků na školní výlet a jestli bych mu nepůjčila. Neměla jsem s tím problém,“ řekla další z mnoha obětí protřelého podvodníka s tím, že o peníze si říkal opakovaně. Jednou, že je potřebuje na opravu nabouraného auta, jindy zase na léčení, na zaplacení zálohy na společnou dovolenou nebo na pohřeb vlastního otce.

„Tvrdil, že mi vše vrátí. Ze začátku jsem mu věřila, když se pořád vymlouval na různé okolnosti, došla mi trpělivost. Sepsala jsem smlouvu o půjčce, kterou podepsal,“ doplnila svědkyně. Ani písemný doklad však Doležala nepřiměl ke splacení dluhu. „Vrátil mi pouze osm tisíc,“ pokrčila žena rameny.

Doležal se ženám, které vypovídaly, omluvil za problémy, které jim způsobil a dodal, že ho to mrzí. K činům, ze kterých ho viní obžaloba, se přiznal. Motivem byla údajně závislost na hazardu. Doležalovi, který před lety pracoval i jako vězeňský dozorce, hrozí až deset let vězení. Hlavní líčení je naplánované zatím do konce února