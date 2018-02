Jak Právo zjistilo, důvodem zásahu VS je především radikální změna postoje Urbana k obžalobě. Zatímco doposud trestnou činnost popíral a vše sváděl na chaos ve zdravotnictví, nyní otočil. Policistům přiznal, že podváděl vědomě a začal s nimi spolupracovat na rozkrytí pozadí obřího švindlu.

Na základě jeho nové výpovědi už také vyšetřovatelé zahájili trestní stíhání bývalého šéfa plzeňské pobočky ZPMV. Obvinili ho z toho, že Urbanovy podvody kryl a za to měl z dostávat podíl.

Z rozhodnutí Vrchního soudu, se kterým se Právo mělo možnost seznámit, vyplývá, že krajský soud musí obžalovaného znovu v rámci hlavního líčení podrobně a detailně vyslechnout. „Situace se zásadně změnila tím, že obžalovaný se chce doznat,“ vysvětlil Vrchní soud. Oficiálně ale VS svoje rozhodnutí nekomentoval.

Jak lékař svoji otočku vysvětlil? „Určití lidé mi slíbili, že když to nechám pouze na sobě, tak se pokusí ovlivnit vyšetřování v můj prospěch. Tak jsem mlčel. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Přeci v tom nezůstanu sám, když z toho měli prospěch i jiní. Vydělávali všichni zainteresovaní, celé to bylo bráno jako obchod,“ řekl Právu 53letý chirurg, který provozoval osm ambulantních ordinací na Plzeňsku.

Podle něho by mu bez pomoci lidí z pojišťovny tak dlouho účtování fiktivních lékařských výkonů neprocházelo. Jen těžko si totiž lze představit, že by si nikdo nevšiml obrovského skoku v nárůstu Urbanem vykázaných zdravotních úkonů například v domácí péči. Zatímco zpočátku si účtoval ročně částky v řádu stovek tisíc, od roku 2009 už to bylo v miliónech.

I sami zástupci centrály pojišťovny se v rámci policejního vyšetřování vyjádřili, že vedení plzeňské pobočky mělo přehled o velkém nárůstu vykazované domácí péče ze strany Urbana, a přesto u něj žádná důkladnější kontrola nebyla.

Diskety a peníze



„S disketami výkazů lékařských výkonů jsem do pojišťovny nosil jednou měsíčně sto až dvě stě tisíc korun za to, že údaje nebude nikdo kontrolovat. Jinak by mi tak enormně vysoké částky za vykázanou zdravotní péči nemohly nikdy projít,“ tvrdí nyní Urban.

Ochranu před kontrolami si Urban podle svých slov zajistil jednak finančními dary, ale také tím, že zaměstnával manželku někdejšího vedoucího zdravotního oddělení plzeňské pobočky pojišťovny, který měl revizní lékaře pod sebou.

„To, co říká Urban, je blbost. Maximálně mi přinesl flašku koňaku k svátku,“ reagoval už dříve na dotaz Práva obviněný šéf pobočky pojišťovny. Jak je možné, že chirurg mohl několik let pojišťovnu ve velkém okrádat, ale vysvětlit nedokázal. „Jako nelékař jsem do zdravotnického modulu nemohl. To si řešila centrála v Praze, naši revizní doktoři tam posílali plány kontrol,“ prohlásil exředitel, který byl ve funkci dvacet let.

Přiznal, že revizní lékaři byli zahlceni kontrolami v nemocnicích a na privátní lékaře jim moc času nezbývalo. „Když měl lékař dobře vyplněné tabulky, tak bez problému prošel automatickým systémem kontroly a nikdo se tím dál nezabýval,“ dodal.