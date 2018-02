Makedonec vjel na koleje i přesto, že na semaforu svítila červená světla a zněl zvukový signál. Závory kamión uvěznily na přejezdu. Řidič se zachránil na poslední chvíli útěkem.

U soudu se prokázalo, že se Kamchev nevěnoval řízení, neboť sledoval navigaci a to, kde má zabočit. „Když jsem najel na přejezd, byla tma. Najednou jsem viděl, že se spouští závora. Podíval jsem se zpátky, že i za mnou se šraňky zavírají. V tom momentě jsem se dostal do šokové situace. Začal jsem v tom zmatku troubit. Čekal jsem, že mi někdo pomůže. Ale najednou jsem slyšel přijíždějící vlak,“ popsal hrůzný okamžik.

Srážka vlaku s kamiónem se loni v říjnu obešla bez zranění.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

Jak dodal, nenapadlo ho, když vyskakoval z náklaďáku, že by mohl závory vozem prorazit. To, že rychlík v místě srážky již vjížděl do stanice, kde měl zastavit, může obžalovaný považovat za dar z nebes. Pokud by projížděl větší rychlostí, je možné, že by následky byly tragické. Ve vlaku totiž cestovalo minimálně osmdesát lidí.

Vyhoštění z Česka



„Když jsem míjel vjezdové návěstidlo a vjížděl na přejezd, spatřil jsem kamión, který tam stál. Mou první reakcí bylo použít rychlobrzdu, zahoukat a utéci do strojovny, abych se zachránil,“ řekl soudu strojvedoucí poškozeného vlaku. „Je mi to celé velice líto a slibuji, že se to už nikdy nestane. Už nikdy nebudu řídit. Náklaďák ani auto. Brzy si můžu požádat o důchod, do té doby budu hledat něco jiného,“ slíbil soudu obžalovaný.

Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva odvolání. Kromě podmíněného trestu má obžalovaný zaplatit pokutu 10 tisíc korun, nesmí čtyři roky řídit motorové vozidlo a na čtyři roky je rovněž vyhoštěn z Česka.

Havarovaný kamión po nehodě

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

Českým drahám vznikla na vlaku škoda téměř 750 tisíc korun, na železničním svršku přes 120 tisíc a škoda na kamiónu také přesáhla milión. České dráhy i Správa dopravní železniční cesty nyní budou náhradu vymáhat v občanskoprávním řízení, ale je předpoklad, že škoda bude uhrazena z pojistky kamiónu.

Obžalovaný byl po vynesení verdiktu propuštěn z vazby a může se tak hned vrátit do vlasti.