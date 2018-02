Tragédie se podle obžaloby stala loni 24. března v domě v Lipové Lázni na Jesenicku. Obžalovaný tam měl po předchozí slovní hádce poškozeného v době okolo 16:30 hodin fyzicky napadnout, a to v okamžiku, kdy ležel na posteli.

„Z domu se pak vzdálil, následně se vrátil zpět, založil tam pravděpodobně čajovými svíčkami požár a z místa činu odešel, přičemž zraněný nešťastník, který tam bezmocný zůstal, na místě zemřel v důsledku otravy oxidem uhelnatým,“ konstatovala státní zástupkyně Michaela Šoková s tím, že poškozením domu způsobil škodu ve výši 420 000 korun.

Ucítil jsem zápach a viděl, že se tam čoudí. Pak jsem si všiml plamínků. obžalovaný

Bučan konflikt u soudu přiznal, jakýkoliv podíl na založení požáru však odmítl. Šlo podle něj „jen“ o hádku kvůli ztracenému šeku na peníze. „Když jsem odpoledne přišel domů, spolubydlící do mě kvůli tomu začal rýt a sprostě mi nadávat. To mě vytočilo, a tak jsem ho praštil pěstí do hrudníku. Asi silně, protože spadl na zem. Ležel na zádech, skuhral, chroptěl a pořád mi nadával. Proto jsem odešel. Co mu je, jsem nevěděl,“ uvedl obžalovaný.

René Bučan u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

S požárem prý ale neměl nic společného. „Do domu jsem se vrátil až po jedenácté večer. Předtím jsem sice kolem procházel, to když jsem šel ke známým, avšak že by tam hořelo, jsem nezaznamenal. To až potom. Ucítil jsem zápach a viděl, že se tam čoudí. Pak jsem si všiml plamínků, které se najednou rychle rozšířily. Hulákal jsem jako pes, nikdo se neozval, a tak jsem šel k sousedům, ať zavolají hasiče,“ tvrdil Bučan.

Jednání bude pokračovat v pátek, ale rozsudek nepadne. „Kvůli neúčasti nemocného znalce a některých svědků ho odročím,“ vysvětlil předseda senátu KS Eduard Ondráček.