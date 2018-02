„Ve výpovědi muži uvedli jednu z okolností jinak, než se stala. Tato okolnost se podle zjištění kriminalistů takto nestala ani se stát nemohla. Z tohoto důvodu jsou stíháni pro trestný čin křivého obvinění,“ řekl Novinkám mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Kriminalisté podle něj vyloučili to, že by Stejskal svým jednáním telefon rozbil. „Ze zajištěných důkazů je zřejmé, že k poškození předmětné věci nemohlo dojít způsobem, který osoby uvádějí,“ sdělil serveru Hulan, podle nějž byli muži obviněni letos v lednu. Pokud je soud uzná vinnými, mohou jít až na tři roky do vězení.

Obvinění obou mužů ale nemá na kauzu výrazný vliv, jelikož Stejskal je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby, ale ne z poškození cizí věci.

Dostal pokutu

Potyčka se stala koncem předloňského roku. Stejskal a další strážníci objevili vůz parkující na místě pro invalidy, jehož řidič podle šéfa strážníků předložil padělaný průkaz vozidla přepravujícího těžce zdravotně postiženého. Podle poškozených měl být průkaz pravý, ale prošlý, přičemž nový platný průkaz u sebe měli.

„Během zákroku došlo ke konfliktu, když se mi pokusil příbuzný řidiče ten průkaz vytrhnout. Pak začal manipulovat s mobilním telefonem tak, že jsem to považoval za své ohrožení,” uvedl loni v březnu Stejskal. Následně měl ředitel strážníků telefon muži sebrat a rozbít pohozením do auta.

Miroslav Stejskal

FOTO: Novinky

Stejskala za to soud loni v prosinci potrestal trestním příkazem k pokutě 20 tisíc korun. S rozhodnutím ale nesouhlasil a podal odpor. Soud tak bude muset nařídit hlavní líčení. Stejskal musel opustit místo ředitele a až do rozhodnutí soudu byl přeřazen na jinou pozici.

Vybíráte málo pokut



Stejskal na sebe upozornil v červenci dopisem adresovaným svým podřízeným. V něm uváděl, že počet řešených přestupků za první pololetí letošního roku je poloviční ve srovnání s loňským prvním pololetím.

Stěžoval si na pokles počtu ukládaných pokut a strážníkům hrozil, že za to každý individuálně ponese důsledky. Strážníci se měli také od 1. srpna věnovat i přestupkům, které lidé spáchají při jízdě na kole či na koloběžce.