K nehodě došlo v Nových Sedlicích v 8:50. Šestačtyřicetiletý řidič sanitky z Karviné převážel pacienta do Slezské nemocnice v Opavě. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu pacienta podle policie spustil majáky i houkačku. V tu dobu s nimi jel v sanitě i další člověk. Na křižovatce na Opavské ulici svítila sanitce červená.

„Řidič proto přejel do protisměru a vjel do křižovatky. V tu dobu ale do ní vjela z vedlejší ulice na zelenou řidička renaultu, proto došlo v prostoru křižovatky ke střetu,“ uvedl opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Dodal, že při nehodě se zranili čtyři lidé, všechna zranění byla lehčího až středně těžkého charakteru.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl dodal, že účastníkem nehody nebyla sanita krajské záchranné služby, ale vůz některé z převozových služeb. Tři zranění byli podle Černohorského převezeni do opavské nemocnice, jeden do Fakultní nemocnice Ostrava.

„Škoda na obou vozidlech je asi půl miliónu korun, zkouška na alkohol u obou řidičů byla negativní,“ řekl policejní mluvčí. Míru zavinění zjistí až policejní vyšetřovatelé, doprava byla v místě nehody omezena zhruba dvě a půl hodiny.