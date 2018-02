Cizinecká policie provedla zásah ve 36 prodejnách na základě oznámení i vlastního šetření. „Zásah byl zaměřen na agenturu, která dodává své zaměstnance do obchodů jako ostrahu. Během kontroly bylo zadrženo 18 lidí z bývalého Sovětského svazu. Se třinácti z nich bylo zahájeno správní vyhoštění, protože neměli povolení. U deseti bylo již rozhodnuto o vyhoštění. Zpravidla to bývá tak, že do 15 dnů musí opustit republiku,“ řekl Novinkám mluvčí pražské policie Jan Daněk.

V dalších čtyřech případech podle něj budou policisté pokračovat v prověřování, zda pracovníci měli, či neměli povolení. V jednom případě mají policisté podezření na trestný čin maření úředního rozhodnutí, jelikož cizinec už jednou vyhoštěn byl.

Najatí zaměstnanci



Mluvčí společnosti Ahold, která síť Albert provozuje, Jiří Mareček zadržení pracovníků v jejich prodejnách potvrdil. „Nejednalo se o naše kmenové zaměstnance, ale o pracovníky najaté přes agenturu pro ostrahu a úklid,“ řekl Novinám Mareček.

„Dodavatelé služeb nám smluvně garantují zákonnost a profesní kvalifikovanost a v případě zjištění pochybení vyvodíme na základě platných smluv důsledky. Může být, že ti lidé zákon neporušili, ale pouze potřebné doklady neměli s sebou,“ dodal mluvčí. Informace od policie o deseti vyhoštěných ale naznačuje, že ve většině případů nešlo o tento případ.

Loni v březnu upoutal pozornost zásah Cizinecké policie ve skladech firmy na rozvoz potravin Rohlík.cz. Zadržela přes 80 lidí a více než 70 bylo vyhoštěno. Rohlík.cz se bránil, že zaměstnání Ukrajinců s polským pracovním vízem najatých přes agenturu zákon umožňuje, policie ale byla jiného názoru. Případ upozornil na určité nejasnosti kolem agenturního zaměstnávání cizinců, na které nedávala zcela jasné odpovědi ani inspekce práce. [celá zpráva]