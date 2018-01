Jak v úterý sdělila mluvčí policie Pavla Jiroušková, v neděli byl zadržen osmadvacetiletý muž podezřelý z týrání družky.

„Obviněnému je kladeno za vinu, že minimálně od roku 2015 do současné doby měl dlouhodobě, nepřiměřeně a bezdůvodně fyzicky trestat, napadat a psychicky týrat svou družku a jejich nezletilé děti. V minulosti policisté řešili opakovaně jeho protiprávní jednání vůči rodinným příslušníkům, ale družka nedala souhlas s trestním stíháním,“ uvedla mluvčí.

Při domovní prohlídce pak podle ní policisté našli několikaměsíční mrtvý plod. Zatím není přesně jasné, v jakém stadiu těhotenství se nacházela.

„Kriminalisté nyní budou v rámci vyšetřování zjišťovat, zda má nález přímou souvislost s násilným jednáním obviněného ve vztahu k poškozené družce. Policisté se také zabývají případným dalším protiprávním jednáním v souvislosti s nakládáním s mrtvým lidským plodem. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody do výše osmi let. Byl podán podnět na návrh k jeho vzetí do vazby,“ dodala Jiroušková.