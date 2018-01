Celá událost se začala odehrávat na parkovišti letiště nedlouho po jedenácté hodině dopoledne. Co bylo prvotním důvodem střetu, nyní vyšetřuje policie. Řidič soukromého autobusu s turisty několikrát kopl do auta, poté si sedl zpět do autobusu a přibližně s třiceti cestujícími z letiště odjel.

Poškozený řidič osobního auta zavolal i kvůli agresivitě řidiče autobusu na linku 158 a sám začal autobus pronásledovat.

„Oznamovatel byl po celou dobu pronásledování v telefonickém kontaktu s operátorem linky tísňového volání. Díky tomu se hlídkám podařilo autobus vypátrat a zastavit nedaleko letiště, konkrétně na začátku ulice Evropská,“ řekl k incidentu policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Alkohol nepil



Oběma řidičům byla provedena dechová zkouška a test na přítomnost drog. Dechové zkoušky dopadly negativně, ale test na drogy byl u řidiče autobusu pozitivní na přítomnost amfetaminu v těle.

Řidič autobusu je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky. Podle tiskového mluvčího se může trest ještě zvýšit.

„V tuto chvíli ale také ještě nelze vyloučit stíhání řidiče autobusu pro trestný čin obecné ohrožení, neboť v době události přepravoval přibližně třicet osob. Pokud by byl stíhán i pro tento delikt, hrozil by mu o poznání přísnější trest, a to až na osm let,“ dodal Hulan.