Soudkyně Pavla Hájková uznala tvrzení obžaloby, že Bartoš vydával protižidovské knihy a ve svých projevech, článcích nebo komentářích na internetu přisuzoval Židům pouze negativní vlastnosti. Předkládal v nich překroucená, selektivně vybraná a neprokázaná tvrzení, kterými se snažil upevnit předsudky o škodlivosti židovského národa, imigrantů a muslimů. Bartoš vinu popírá, hájí se tím, že má právo na "svobodný projev".

K soudu ho přišel podpořit například neúspěšný kandidát z prvního kola prezidentské volby Petr Hannig.

Státní zástupkyně uvedla, že zváží odvolání, Bartoš se odvolal na místě. "Možná se někomu nemusí líbit, co říkám, ale to neznamená, že nemám jako každý další občan právo na svobodu projevu," řekl novinářům po jednání. Poukázal na to, že soudem probírané starší výroky jsou dnes už běžnými názory i u kandidátů na prezidenta.

Je prý antisemita



Podle státního zástupce Jana Maršálka Bartoš zpochybňoval usmrcování Židů v plynových komorách, holokaust považuje za konspiraci a čísla o obětech za nadsazená.

Bartoš mimo jiné hlásal, že Židé jsou kazitelé světa, mohou za všechno a mají nadvládu nad světem. „Riziko židovské hrozby stále existuje a je třeba mu čelit,“ prohlásil například. Jinde zase měl prohlásit, že „to není žádný zločin popírat holokaust”.

Znalec Josef Zouhar označil Bartoše po prostudování jeho projevů i publikací za antisemitu. „Jako červená nit se v těch publikacích vinul antisemitismus,“ řekl Zouhar. „Pan Bartoš je asi antisemita. Mně to nevadí, ať klidně je, ale vadí mi způsob jeho prezentace,“ dodal a připomněl jeho projevy, na nichž si stoupenci Národní demokracie vzali do rukou šibenice, sám obžalovaný držel v ruce oprátku.

„Tento způsob považuji za společensky nepřijatelný,“ řekl Zouhar a přirovnal to k ze samopalu střílejícímu Martinu Konvičkovi, předsedovi Bloku proti islámu.

Sám Bartoš obžalobu při předchozím jednání odmítl s tím, že jde o politický proces. Ničeho nezákonného se prý nedopustil, svých slov ani činů nelituje a nikdy je neodvolá.