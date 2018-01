„GIBS po prvotním šetření zahájila úkony trestního řízení, a to ve věci podezření z trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby u příslušníků vězeňské služby,“ sdělil v pátek redakci mluvčí inspekce Ivo Mitáček.

V případě uznání viny můžou dozorcům hrozit až dva roky vězení a vyhazov od sboru bez výsluh a odchodného.

Mitáček doplnil, že nyní vyšetřovatelé GIBS pokračují v prověřování věci už podle trestního řádu, tedy zajišťují důležité podklady, vyjádření, záznamy a další nutné úkony.

Vykašlali se dozorci na častější kontroly?

„V rámci zahájených úkonů trestního řízení patří mezi základní oprávnění vyžadování vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,“ odpověděl Mitáček na dotaz Práva, zda inspektoři vyslýchají i dozorce, kteří měli osudný den službu.

Dahlgren patřil k těm odsouzeným, na které měl směřovat důslednější dozor pracovníků vězeňské služby, protože obdrželi informace, že má sebevražedné tendence. Na ty je upozornil mimo jiné i Dahlgrenův český obhájce Richard Špíšek.

Ten loni 27. října poslal e-mail valdické věznici s tím, že jeho klient trpí sebevražednými sklony. Muž si prý advokátovi stěžoval na to, že se necítí po psychické stránce dobře. „Sdělili mi, že na základě podnětu byly mimo jiné nařízeny zvýšené kontroly jeho cely,“ řekl minulý týden Právu Špíšek, který v pátek nebral telefon.

Jakmile inspekce zahájila oficiálně prověřování, tak je jasné, že tam nebylo vše v pořádku zdroj Práva

Podle něj se na Dahlgrenovi podepsal jak špatný psychický stav v kombinaci s poruchami, tak výkon trestu spolu s tíhou událostí v jeho životě. „Domnívám se, že jeho smrt byla způsobena kombinací všech faktorů,“ podotkl Špíšek, který prý věznici i vedení Vězeňské služby ČR informoval i o tom, že se Dahlgren o svých záměrech spáchat sebevraždu svěřil v telefonátu rodičům.

Američana tedy měli dozorci kontrolovat v jeho cele, v níž pobýval sám, výrazně častěji než jiné vězně. Otázkou zůstává, jak to bylo v Dahlgrenově případě v osudný den.

Podle důvěryhodného zdroje Práva seznámeného s případem zřejmě tehdy nebylo vše tak, jak má být, respektive kontroly nebyly ono odpoledne tak časté, jak si situace vyžadovala. „Jakmile inspekce zahájila oficiálně prověřování, tak je jasné, že tam nebylo vše v pořádku,“ potvrdil redakci důvěryhodný zdroj.

První Američan vydaný do Česka

Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová se k možným podezřením vůči dozorcům v pátek nechtěla vyjadřovat s odkazem na to, že věc řeší GIBS. V minulých dnech ale ministerstvo spravedlnosti ústy mluvčí Terezy Schejbalové uvedlo, že o nějakém špatném postupu pracovníků z Valdic neví.

„V současné chvíli případ prověřují příslušné orgány činné v trestním řízení a vnitřní orgány Vězeňské služby ČR, nicméně nemáme informace o žádném nastalém pochybení ze strany vězeňské služby. Ministerstvo spravedlnosti ještě celý případ prověří a vyhodnotí,“ uvedla v pondělí Schejbalová.

Dahlgren v květnu 2013 brutálně zavraždil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel – svou českou sestřenici s manželem i jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR, přičemž šlo vůbec o prvního Američana, kterého jeho rodná země do Česka předala.