Mladý muž odešel z domova v březnu 2009 bez mobilu a rodina o něm nic nevěděla. Policie tehdy informovala, že chtěl pracovat u bezpečnostní agentury a že jeho duševní stav odpovídá asi 15letému dítěti.

Policie jako obvykle prověřila kamarády, známé, nemocnice a další místa, kde by se mohl mladík nacházet. Nikde však nebyl k nalezení, a tak zůstal v evidenci pohřešovaných osob. Nepomohly ani pátrací relace v médiích.

Zlom v případu nastal loni v říjnu, kdy byly při čištění kanalizace v Králově Dvoře nalezeny pozůstatky člověka mužského pohlaví. [celá zpráva]

Matka zemřela



„Kosti jsme poslali na odborné zkoumání a zajistili jsme také vzorek DNA, který odešel na porovnání do kriminalistického ústavu. Následně bylo zjištěno, že se jedná o pohřešovaného muže od roku 2009,“ řekla Novinkám mluvčí policie Marcela Pučelíková.

K příbuzenské shodě DNA došlo s jeho matkou. „Vzorek jsme odebrali pro případ porovnání, kdyby se někde objevilo tělo. Matka asi 14 dní potom, co jsme vzorek odebrali, zemřela,“ konstatovala Pučelíková.

Podle ní dostali ještě loni policisté informaci od sousedky mladíka, která jej údajně viděla ve vlaku do Berouna. Co se muži stalo a jak se do kanálu dostal, policisté již takřka s jistotou nezjistí.

„Na kostech žádné zranění nebylo. Dobu úmrtí odborníci určili na pět až deset let,“ uzavřela Pučelíková.