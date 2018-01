„Původní zprávy svědků zněly ve smyslu, že do jezera spadl paraglidista. Proto se ihned rozeběhla záchranná akce, a to včetně přivolání vrtulník a povolání členů horské služby, kteří by se k poškozenému slanili,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Nakonec ale nic z toho nebylo nutné. „Ukázalo se, že pětatřicetiletý muž je příznivcem kitesurfingu, což je sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně za využití takzvaného tažného draka. Po chvíli, kdy brázdil hladinu jezera, přestal vát vítr, proto se rozhodl, že se vrátí na břeh. Respektive, že doplave na břeh,“ pokračovala mluvčí.

V té chvíli však již vzbudilo jeho počínání zájem svědka, který se obával o jeho život a přivolal záchranáře. Surfař mezitím doplaval na pláž přístaviště Borný ve Starých Splavech, kde se setkal s posádkou vrtulníku Zdravotnické záchranné služby a byl překvapen, že důvodem přítomnosti záchranářů zde je právě on. Vzápětí záchranáře přesvědčil o tom, že je v pořádku.

„Je to dobrý konec záchranné akce,“ dodala policejní mluvčí s ulehčením.