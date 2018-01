Jejich obvinění souvisí s podezřením, že v průběhu let 2009 až 2014 schvalovali proplácení faktur čtyřem offshorovým firmám sídlícím v daňových rájích za údajné poradenství při získávání kontraktů na dodávku jaderných zařízení na Ukrajinu, aniž by za to obdrželi adekvátní protiplnění. Výdaje z takto proplacených faktur pak nechali zahrnout do účetnictví, čímž snížili základ daně společnosti.

„Policejní orgán zahájil stíhání šesti fyzických osob jako obviněných ze spáchání zločinu zpronevěry a zkrácení daně spáchaných v souvislosti s proplácením poradenských služeb společností ŠKODA JS v souvislosti s obchody na Ukrajině,“ potvrdil Právu Ondřej Trčka z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Bližší informace nechtěl uvést s ohledem na probíhající vyšetřování.

Vyšetřování odstartovali Švýcaři



Jak Právo zjistilo, obvinění jsou bývalý generální ředitel společnosti a předseda představenstva Miroslav Fiala, dále čtyři bývalí a jeden současný člen představenstva, kteří měli na starosti obchod.

„Žádné informace ohledně svých klientů nepodávám, a už rozhodně ne tisku,“ reagoval advokát, který obhajuje Fialu. Všichni obvinění zůstávají na svobodě, státní zástupce vazbu ani nenavrhoval.

Vyšetřování odstartovala švýcarská prokuratura, která v roce 2014 nechala prostřednictvím českých úřadů zajistit dokumenty v plzeňské Škodě JS kvůli podezření, že firma skrytě přes jednu z offshorových společností uplácela vysoce postaveného ukrajinského politika a šéfa tamní státní energetické komise Mykolu Martynenka za získání zakázek.

Švýcaři zjistili, že Martynenko měl dispoziční právo k účtům ve švýcarské a francouzské bance patřícím panamské společnosti Bradcrest Investment, na které z Škoda JS za údajné poradenství přiteklo celkem 166 miliónů korun.

Čeští vyšetřovatelé pak dále odhalili, že Škoda JS vyplatila za údajnou poradenskou činnost více než 100 miliónů korun ještě dalším třem společnostem se sídlem na Kypru a v Dominice. Z těchto společností byly příchozí platby od Škody JS přeposílány na množství dalších bankovních účtů obchodních společností sídlících v daňových rájích.

Podle policie manažeři věděli o podvodu



Policisté na základě shromážděných důkazů dospěli k závěru, že obvinění manažeři si museli být vědomi toho, že činnost těchto společností je pouze formální a že finanční prostředky jsou vyváděny ze společnosti Škoda JS bez adekvátního protiplnění.

„Dokumenty předávané od těchto společností neobsahovaly údaje využitelné pro společnost a byly vytvářeny pouze s cílem legalizovat vyvádění finančních prostředků ze Škody JS ve prospěch spřízněných osob a obchodních společností,“ uvedl zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Podle něj výstupy z činnosti těchto společností byly informacemi běžně dostupnými ve veřejných zdrojích, nebo se jednalo o desítky let staré technické materiály či ročenky.

„Neobsahovaly nic, co by Škoda JS mohla smysluplně využít ve prospěch uzavíraných kontraktů. Uvedené aktivity sloužily ke krytí činnosti, jejíž skutečným účelem byla distribuce finančních prostředků k osobám, které měly možnost nelegálním způsobem ovlivnit výběrová řízení či přidělování veřejných zakázek,“ doplnil zdroj.

Škoda JS za uvedené období uzavřela s ukrajinskou státní společností NAEK Energoatom dvacet kontraktů na dodávku jaderného zařízení v hodnotě stovek miliónů euro. Po zveřejnění informací o vyšetřování firmy švýcarskou prokuraturou vedení Škody JS vydalo prohlášení, že z jejich strany k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo.

„Veškeré naše aktivity probíhají v souladu se zákony České republiky i se zákony zemí našich zahraničních obchodních partnerů,” řekl tehdy mluvčí společnosti Jan Stolár.

Martynenko je podle informací zahraničních médií vyšetřován ve své domovské zemi tamním Národním protikorupčním úřadem, obviněn byl zatím jen za zpronevěru 17 miliónů dolarů v souvislosti s nákupy obohaceného uranu z Rakouska.

Škoda JS je ovládanou ruskou strojírenskou skupinou OMZ. V regionu patří mezi největší zaměstnavatele a je hlavním partnerem místního hokejového klubu HC Škoda Plzeň. Podle údajů z poslední účetní uzávěrky zveřejněné v obchodním rejstříku vyplývá, že firma utržila v roce 2016 přes čtyři miliardy korun.