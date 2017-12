Havárie se podle mluvčí policie Dany Čírtkové staly ve stejném místě na 149,2. kilometru ve směru na Brno, kam je však zakázán vjezd dopravní značkou. Provoz je v místě převeden do protisměru.

První nehoda se stala před sedmou hodinou večer, kdy 27letý řidič vozu Audi A5 s maďarskou značkou sjel kvůli koloně na 141. kilometru dálnice. Projel Velké Meziříčí a na 147. kilometru se vrátil kolem zákazu zpět na dálnici.

Tragická nehoda na dálnici D1

FOTO: Policie ČR

„Pokračoval v jízdě do 149,2. kilometru, kde se provádí oprava mostu dálničního pásu. Najel do stavby, kde narazil do svodidel a zábradlí mostu, přičemž byl těžce zraněn sedmačtyřicetiletý spolucestující, který seděl na předním sedadle. Muž – jednalo se o cizího státního příslušníka z Maďarska – svým těžkým zraněním při převozu do nemocnice podlehl,“ uvedla Čírtková.

Jen o pár minut později jel stejným způsobem 31letý řidič Škody Octavia, který také nerespektoval značku a pokračoval až do místa stavby.

FOTO: Policie ČR

„Tam nepřizpůsobil rychlost vozidla, nestihl včas dobrzdit před ukončením betonového povrchu tělesa dálnice a pokračoval v jízdě, kdy narazil do mostní konstrukce, od které bylo vozidlo odraženo na středová zdvojená ocelová svodidla,“ popsala mluvčí policie.

Zraněn byl jak řidič, tak dva spolujezdci, které sanitka převezla do nemocnice. Do nabouraného audi řidič škody nenarazil. Dechové zkoušky obou šoférů byly negativní. Obě kolize policisté vyšetřují, dálnice byla kvůli nim uzavřena.