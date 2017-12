Podle policie se dvaasedmdesátiletý Jiří H. nedávno vloupal do domu vyhlášeného plzeňského zlatníka a sebral mu šperky za desítky tisíc.

„No jo, udělal jsem to,“ kývl souhlasně hlavou při otázce, zda je obvinění pravdivé. V tu chvíli sklopil oči do země a hledal další slova. „Co na říct, byla to blbost. Víc se k tomu asi vyjadřovat nechci,“ mluvil sotva slyšitelným hlasem. Přesto ještě na okamžik zůstal zadumaný stát u branky a pár vteřin přemýšlel.

„Vím, že to vypadá divně, kór v mém věku. Je ale kolem toho víc věcí,“ pokračoval. Pak se ale zarazil. „Ne, raději to necháme být. Své jsem k tomu řekl policistům,“ utrousil nakonec a odkráčel zpět do domu.

Šperky za 120 tisíc



Ke krádeži došlo poslední říjnový den. „Pachatel prohodil žulovou kostkou dvojitou skleněnou výplň okna rodinného domu, poté vnikl dovnitř, kde odcizil šperkovnici s klenoty v hodnotě nejméně 120 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová s tím, že kriminalisté případ objasnili do dvou dnů a u zloděje zajistili i celý lup.

„Zahájili jsme trestní stíhání dvaasedmdesátiletého muže pro zločin krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu za to až pětiletý trest,“ sdělila dále Hokrová. Podle ní nejde o žádného recidivistu.

„V minulosti byl potrestán jen za řízení pod vlivem alkoholu,“ doplnila s tím, že s ohledem na věk pachatele se jedná o výjimečný případ. Jak se kriminalisté dostali lapkovi na kobylku a jestli jim řekl motiv, Hokrová neuvedla.

„To už bychom zacházeli do podrobností a mohli tím narušit vyšetřování,“ vysvětlila policejní mluvčí. Sousedé obviněného zase tak překvapeni nebyli.

Problémy s alkoholem?

„Nenechte se zmást prvním dojmem. Působí velmi mile, ale je to mistr přetvářky. Jinak vypadá, když se tady v ulici válí opilý. Má problém s alkoholem, dokáže pěkně zlobit,“ reagoval muž z domu ve stejné ulici.

„Měl živnost, ale nevím, jak to má teď s vyplácením důchodu,“ dodal. Upozornil také na to, že do problému mohl seniora dostat jeho dospělý syn, kterého policie vyšetřovala kvůli zpronevěře peněz. „Možná mu chtěl nějak

pomoct,“ naznačil soused další možné vysvětlení zlodějského tažení do zlatníkova domu.

K případu se nechtěla příliš vyjadřovat ani rodina poškozeného klenotníka. Jeho manželka pouze řekla, že s pachatelem je pojily osobní vazby z dřívější doby. „Je to jako kdyby vás okradl blízký příbuzný,“ uvedla.

„Už do toho nechceme vrtat. Je to pro nás skončená záležitost,“ dodala žena.