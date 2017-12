Prvoinstanční soud v Karlových Varech vydal doposud tři rozsudky, první dva mu zrušil odvolací soud, proti třetímu z minulého měsíce se odvolal státní zástupce. Postupem času soud Kocábovi trest mírnil.

Zatímco v roce 2010 ho poslal na čtyři roky do vězení za zneužití pravomoci úřední osoby a přijímání úplatků, o pět let později trest změnil na podmínku a pokutu. V posledním rozhodnutí pak Kocába uznal vinným pouze za zneužití pravomoci a vyměřil mu roční podmínku.

„Několikrát došlo ke změně soudce a velmi rozsáhlá obžaloba se musela projednávat zase od začátku,“ vysvětlila mluvčí karlovarského soudu Ivana Fořtová, proč se kauza tak dlouho táhne.

Svědci nejsou



Výrazný časový odstup od žalovaného skutku měl podle ní vliv na kvalitu důkazní situace a potažmo i na výsledné rozhodnutí. Řada svědků, kteří jsou vietnamskými občany, se totiž znovu k soudu nedostavila nebo se je nepodařilo dohledat. Mnozí z nich zřejmě odcestovali zpět do své země.

Pro žalobce to měl být přitom jasný případ, do karet mu hrál především výsledek prohlídky Kocábova bytu. V něm vyšetřovatelé našli čtyři a půl miliónu korun v hotovosti, dále cenné papíry zhruba za milión korun a čísla bankovních účtů vedených na rodinné příslušníky, na kterých bylo uloženo dalších několik miliónů korun. Kocáb to nikdy nevysvětlil, po celou dobu trestního řízení nevypovídal.

O tom, že jde o výdělek z úplatků, neměl v prvopočátku pochyby ani okresní soud. „Skrze vietnamské prostředníky vybíral úplatky ve výši kolem 50 tisíc korun za dlouhodobé a 75 tisíc za trvalé pobyty cizinců,“ konstatoval na adresu Kocába v roce 2010 karlovarský soudce Tomáš Mahr.

Celkem mělo jít o desítky případů v průběhu let 2002 až 2005, za které měl Kocáb inkasovat více než šest miliónů korun.

Nic mu zatím neprokázali

Krajský soud v Plzni byl ale jiného názoru. Podle něj zajištěné finanční prostředky u obžalovaného asi budí pochybnosti o jejich legálním nabytí, ale z provedených důkazů není patrné, jestli skutečně pocházejí z trestné činnosti v této žalované věci.

„Nelze třeba vyloučit, že obžalovaný mohl podnikat bez vědomí svých nadřízených, nebo kořistit z trestné činnosti jiné osoby,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu.

Pokud státní zástupce nyní neuspěje s odvoláním, Kocáb dostane zabavené milióny zpět. Zůstal by totiž v platnosti poslední rozsudek okresního soudu z letošního listopadu, podle něhož se nepodařilo policistovi braní úplatků prokázat.