„V 8:40 došlo za jízdy expresu, který jel z Návsí do Prahy, k poškození trakčního vedení a sběrače lokomotivy. Následně došlo k propálení střechy lokomotivy,“ řekl Právu mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Hasiči se o doutnající lokomotivě osobního vlaku asi 300 m od železničního nádraží v Hranicích ve směru na Drahotuše dozvěděli krátce po deváté hodině. „Po příjezdu první jednotky na místo události zjistil velitel zásahu, že požár již zlikvidoval strojvedoucí přenosným hasicím přístrojem. Hasiči ohnisko požáru zkontrolovali a dohasili,“ sdělila Právu mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Ve vlaku podle ní cestovalo 332 cestujících, z nichž 330 hasiči evakuovali a další dva lidi se zdravotním postižením (vozíčkáře) přenesli na nedaleké nástupiště.

Doprava na železniční trati nebyla zastavena. „Provoz byl dočasně veden po odklonových spojovacích kolejích,“ konstatoval Drápal.

Škoda na lokomotivě byla podle něj odhadnuta na 300 tisíc korun a na trakčním vedení 60 tisíc korun.

Souprava RegioJetu hořela i v Košicích

Ve středu večer vypukl požár v soupravě RegioJetu také na košickém nádraží. Slovenský regionální deník Korzár informoval, že cestující byli evakuováni. Nikdo nebyl zraněn. „Plameny šlehaly přes okno druhého vagonu,“ uvedli hasiči. „Bližší okolnosti požáru policie zjišťuje,“ řekla policejní mluvčí Jana Mésarová.

Vlak mířil z Košic do Prahy. „Evakuovali jsme celou soupravu a přivolaní hasiči oheň uhasili,“ potvrdil mluvčí RegioJetu Martin Žarnovický. „Zatím nevíme, co požár způsobilo. Před 11 dny prošel vagon pravidelnou prohlídkou a podle dokumentace byl v odpovídajícím technickém stavu. Vagon jsme vyřadili ze soupravy a cestujícím jsme zabezpečili náhradní místa. Vlak dorazil do Prahy se 120minutovým zpožděním,“ dodal mluvčí.