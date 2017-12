Muž, který se v jiném případě zpovídá z vraždy svého otce a také jeho manželky, svou vinu popírá. Soud však nepřesvědčil. „Senát po provedeném dokazování dospěl k jednoznačnému závěru o vině obžalovaného,“ uvedl soudce Aleš Vašků s tím, že obžalovaný svou tetu „zamýšlel a plánoval úkladně usmrtit.“

To se od počátku snažila prokázat obžaloba, podle níž se Nárožný chtěl své příbuzné zbavit kvůli majetku v dědickém řízení, zejména rodinnému domu po jeho zavražděném otci v přerovské ulici U Žebračky, Tetu podle obžaloby bral jako překážku v užívání tohoto objektu, kde sám bydlel a kde se dvojnásobná vražda stala.

Vraždu své příbuzné muž podle soudu začal plánovat od října 2015, kdy dostal od Okresního soudu v Přerově nařízení k vyklizení nemovitosti. „Nejprve plánoval sražení příbuzné osobním autem, ale uvažoval i o tom, že jí po známém pošle otrávenou bonboniéru. Posledním plánem bylo její ubití při procházce se psem,“ uvedl již dříve žalobce Jakub Grmela.

Psa otrávit, tetu praštit do hlavy



Roli vražedkyně měla sehrát nyní sedmadvacetiletá známá Nárožného, která u něj bydlela. „Na jeho pokyn opatřila paruky, hmoždíř a také ocelovou trubku, z níž chtěl obžalovaný vyrobit vražedný nástroj – palcát. Zároveň se také chystal nastražit falešné stopy, aby policii, až bude vraždu tety vyšetřovat, zmátl. Známá se ale počátkem prosince 2015 od obžalovaného odstěhovala a celou věc oznámila na policii,“ konstatoval Grmela.

Pavel Nárožný u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

Plán podle něj počítal s tím, že známá Nárožného dojede na kole na místo s parukou na hlavě, psovi předhodí návnadu otrávenou tisem a poté ženu udeří palcátem do hlavy. „Nejsem vrah. Měla jsem však strach, co se mnou udělá, když odmítnu. Tak jsem od něj odešla,“ vysvětlila u soudu mladá žena. Policii vše řekla poté, co ji zadržela kvůli krádeži peněz Nárožnému.

„Do doby, než mě kontaktovala policie, jsem netušila, že na mě něco chystá,“ konstatovala u soudu teta obžalovaného. Spor kolem domu po jejím zavražděném bratrovi byl podle ní dlouhotrvající. „Pavel nesouhlasil s mým opatrovnictvím. Přitom bylo výslovným přáním bratra, aby tam Pavel nebydlel. Nerozuměli si spolu. Zazlíval synovi to, že nepracuje a že je doma jako příživník,“ zdůraznila příbuzná obžalovaného.

Nárožný: Je to absurdní



Nárožný jakoukoliv vinu popřel. Tvrdil, že se stal obětí komplotu policie, která je na něj zaměřena z předchozího případu. „Chápu, že policie mě má v žaludku. To, co na mě hodili, je ale absurdní,“ prohlásil a snažil se mimo jiné zpochybnit i věrohodnost korunní svědkyně. Odsuzující verdikt soudu tím však nezvrátil.

Nárožný zároveň čelí obžalobě z vraždy svého otce a jeho manželky, k níž mělo dojít na podzim 2009. Jejich těla se nikdy nenašla, soud je prohlásil za mrtvé. Před soudem v této kauze stojí Nárožný již od roku 2011. Z dvojnásobné vraždy se ho dosud nepodařilo usvědčit.

Olomoucký KS ho už třikrát zprostil obžaloby, vždy však rozhodnutí zrušil olomoucký vrchní soud. Naposledy loni v dubnu, kdy případ předal jinému senátu. Kauzu má nyní na stole ostravský KS, ve věci však dosud nerozhodl.