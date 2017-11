Roman Majerník, Adam Řebíček a Radek Turišin pracovali u teplické hospodářské kriminální policie a podle obžaloby poskytovali za úplatu informace a nabízeli zastavení vyšetřovaných kauz. Impulz k vyšetřování dal někdejší majitel autobazaru AutoHypo Michal Bartes.

Podle soudu bývalí policisté opakovaně převzali od Bartese peníze za to, že zastaví jeho stíhání za podvody. Bartes před lety médiím řekl, že od něj policisté dostali na úplatcích zhruba dva milióny korun. Podnikatel byl sám opakovaně odsouzen, mimo jiné pro úvěrové podvody.

Majerníkovi a Turišinovi potvrdil krajský soud dvouleté tresty s odkladem na 3,5 a pět let a statisícové pokuty. Řebíčkovi původní trest zmírnil z 18 měsíců s odkladem na tři roky na 15 měsíců s odkladem na dva roky a zároveň mu snížil pokutu z 250 000 na 200 000 korun. „Jeho míra účasti a spolupachatelství byla nižší než u ostatních, navíc byl osobou netrestanou,” vysvětlila předsedkyně odvolacího senátu Naděžda Hájková.

Sedm let jednání



Odvolací soud zároveň zrušil část prvoinstančního rozsudku, podle kterého měli obžalovaní zaplatit podnikateli Bartesovi půl miliónu korun. Bartese odkázal na občanskoprávní řízení. Proti rozhodnutí krajského soudu není možné odvolání, rozsudek je pravomocný.

Soudy se případem zabývaly sedm let. Teplický soud nejprve bývalé policisty dvakrát obžaloby zprostil kvůli nedostatečným a nejednoznačným důkazům. Oba rozsudky krajský soud zrušil. Na třetí pokus je soud potrestal podmínkami. Adam Řebíček byl v minulých letech finančním ředitelem SK Slavia Praha fotbal, kterou vlastnil jeho bratr Aleš. Ten byl ministrem dopravy ve vládě Mirka Topolánka, tedy v letech 2006 až 2009.

V roce 2006 nastoupil Adam Řebíček do polostátní firmy ČEZ, o rok později se dostal do dozorčí rady jejích dvou dceřiných firem a ještě před koncem bratrova ministerského působení přešel do státní Správy železniční dopravní cesty.