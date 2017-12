Je pošmourné ráno, sobota 1. prosince roku 2007. Do pobočky společnosti G4S Cash Services v Českobratrské ulici na pražském Žižkově se během pracovního týdne svážejí stovky miliónů z různých obchodů a supermarketů. Peníze se v pobočce přepočítají a pak putují do bank, případně do bankomatů. Panuje zde čilý ruch a poměrně přísná bezpečnostní opatření. O víkendu tomu ale je jinak. V objektu jsou pouze tři osoby – vrátný, dispečer a klíčník František Procházka.

V normální situaci mají u trezorů napěchovaných penězi hlídat tři klíčníci, tedy muži, kteří mají k penězům přístup. Jenže je sobota, minimální provoz a agentura nemá dostatek lidí. Třiatřicetiletý Procházka pracuje u firmy teprve čtyři měsíce. Moc toho nenamluví a s kolegy se příliš nebratříčkuje. Je ale spolehlivý, a proto na sobotu připadla služba jemu.

450 kilo bankovek



Krátce po deváté hodině Procházka oznamuje vrátnému, že dorazí jedna ze služebních dodávek pro peníze. Muž sedící na bráně si auto prohlédne jen zběžně. Dodávka je stejné značky, kterou firma používá a je opatřena logy G4S. Stejně tak vůz nevzbudí žádnou pozornost ani u muže sedícího na dispečinku. Kdyby si někdo z nich zkontroloval auto pozorněji, zjistil by, že poznávací značka nepatří žádnému z aut vozového parku firmy.

Kamerový záznam zachycuje Procházku při nakládání peněz.

Jenže bezpečnostní předpisy přísnější kontroly nevyžadují, a tak auto projede bez povšimnutí. Ve skutečnosti patří bílá dodávka Procházkovi a za volantem sedí jeho komplic. Od sedmi hodin od rána, kdy mu započala služba, Procházka přendával peníze z původních kufrů opatřených pečetěmi do pytlů. Prázdné kufry pak opatřil pečetěmi falešnými. Teď je krátce po deváté hodině a Procházka s komplicem začínají nakládat peníze do dodávky. Celkem jde o téměř 450 kilogramů bankovek v celkové hodnotě 540 891 700 korun.

Procházka nakládá lup do připravené dodávky.

Krátce po deváté hodině dodávka odjíždí. Procházka v ní ale nesedí, odjet během své směny by totiž bylo krajně podezřelé. Proto na místě zůstává až do večerní sedmé hodiny, kdy předává službu svému kolegovi. Uběhne poklidná noc a teprve v neděli ráno Procházkův kolega zjistí, že v trezoru chybí peníze.

Na letišti byl dřív, než se na krádež přišlo



Přivolaným policistům je jasné, že zloděje musí dostat co nejdřív a že s každou další hodinou se pravděpodobnost dopadení snižuje. „Okamžitě se rozjelo pátrání. To znamená dostat to do informačních systémů, mezi všechny četníky v republice, aby to všichni věděli co nejdřív,“ uvedl jeden z vyšetřovatelů, který na případu pracoval.

O totožnosti jednoho pachatele nebylo pochyb. Františka Procházku zachytily bezpečnostní kamery v objektu. „Bylo vidět, jak si Procházka peníze nakládá na vozík a jak jede přes prostory firmy až k té dodávce,“ popsal vyšetřovatel. Jakmile vyšetřovatelé zjistí, že jde o Procházku, okamžitě ho zadají do pátracích systémů, stejně jako vozidla, která jsou psaná na jeho jméno.

Razie 4. prosince v pražském Hloubětíně výsledek nepřinesla. Procházka byl už tou dobou mimo republiku.

Jenže už je neděle a Procházka měl celou noc na to, aby prchal. Dokázal uniknout dříve, než policie vůbec své sítě rozhodila. Že se mu vedlo, potvrdí policistům nález dvou aut, která Procházkovi patřila. Nejprve je v Praze 8 nalezena dodávka, ve které Procházka s komplicem peníze z firmy vyvezli. Potom policistům dorazila informace, že bylo nalezeno osobní vozidlo, které Procházka používal.

„Bylo nalezeno v Německu ve Frankfurtu,“ prozradil jeden z vyšetřovatelů. Teď už bylo více než jasné, že Procházkovi se podařilo opustit republiku a pravděpodobně i Evropu. Brzo se podařilo zajistit i poslední známou fotografii Františka Procházky. Je na ní zachycen za volantem svého vozu na německé dálnici. Díky této fotce se policistům podařilo sestavit i časovou osu krádeže století.

Poslední fotografie Františka Procházky pořízená na německé dálnici.

Z ní vyplývá, že v době, kdy byla krádež nahlášena, byl už Procházka na frankfurtském letišti a možná už dokonce seděl v letadle. „Frankfurtské letiště je obrovské. Když to řeknu trochu špatně, je to taková černá díra. Když člověk chce, tak se tam prostě ztratí,“ povzdechl si jeden z policistů.

Komplice našli, peníze nikoliv



Procházka tedy policistům pravděpodobně proklouzl a vyšetřovatelům nezbylo nic jiného, než se spoléhat na pomoc svých zahraničních kolegů a dál pátrat po ukradených penězích a Procházkových komplicích. Takové množství peněz je obtížné schovat tak, aby k němu zloději měli posléze přístup.

Práci však policistům zkomplikoval fakt, že peníze se do pobočky firmy G4S svážely z různých obchodů a nákupních center. „Pátrat po penězích dost možné nebylo. Bankovky nebyly nějak označené a neměli jsme ani jejich série,“ vysvětluje jeden z vyšetřovatelů.

Cesta k ukradené půlmiliardě tedy vedla přes Procházkovy komplice. Policisté začali prověřovat, kdy Procházka začal čin plánovat a s kým se v té době stýkal. Ukázalo se, že Procházka, rodák z České Lípy, je poměrně protřelý. Žil nějakou dobu v Británii, v Maďarsku byl vyšetřován pro převaděčství a kuplířství, v Izraeli absolvoval výcvik přežití.

K tomu, aby dodávka projela dovnitř objektu, ji stačilo polepit logem firmy.

Pravděpodobně to bylo ještě dříve, ale zcela jistě musel Procházka začít plánovat loupež v okamžiku, kdy v listopadu zakoupil bílou dodávku stejné značky, jakou používal jeho zaměstnavatel. V té době se stýkal mimo jiné i s jistým Milanem Čermákem, podnikatelem z Mladoboleslavska.

Čermák měl trestní minulost a kdysi kradené peníze zakopával na vybraných místech v přírodě. Policisté zajistili jeho pachové stopy v bílé dodávce a během domovní prohlídky v březnu roku 2008 u něj našli tři milióny korun v hotovosti. V jeho počítači následně kriminalisté odhalili obrázky loga společnosti G4S. Podle informací o pohybu mobilních telefonů se pak Čermák pohyboval v době krádeže v blízkosti místa činu.

Pobočka v Českobratrské ulici byla zrušena. Firma G4S nakonec většinu ukradených peněz dostala od pojišťovny.

Procházkův komplic byl vzat do vazby, ale i v ní zarytě mlčel. Po půl roce stráveném ve vazbě za něj nakonec manželka zaplatila kauci ve výši 10 miliónů. V roce 2009 začal soud, který se pak táhl přes tři roky. V lednu 2012 dostali Čermák i Procházka, který byl souzen jako uprchlý, trest ve výši devíti let. V dubnu následovalo opětovné zadržení Čermáka, a to kvůli obavám, že před odvolacím jednáním uteče. O pár dní později jemu i Procházkovi vrchní soud trest potvrdil. Úspěšný nebyl Čermák ani u Nejvyššího soudu.

„Zaručené informace”

Milan Čermák si už rok a půl užívá svobody. „Byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody v červnu 2016 Obvodním soudem pro Prahu 6, současně mu byla uložena zkušební pětiletá doba s dohledem,“ informovala Novinky mluvčí Městského soud v Praze Markéta Puci. Po Procházkovi i penězích jako by se slehla zem.

Vždy, když o případu začnou informovat média, objeví se zaručené informace o tom, že byl Procházka spatřen, většinou někde v Karibiku, kde si má své pohádkové bohatství náležitě užívat. „Spousta poznatků bylo z jedné lokality, na kterou jsme se zaměřili, ale bohužel nebylo zjištěno nic konkrétního,“ uvádí jeden z vyšetřovatelů.

Stále kolují i spekulace, že Procházka už není mezi živými. Podle tohoto scénáře byl jen nastrčenou figurkou, které se velcí hráči po zisku peněz zbavili. Policistům teď nezbývá nic jiného než trpělivost. „Na každého jednou dojde. Je to nedávno, co se nám podařilo dohnat jednoho našeho, jak já říkám, klienta, a bylo to po sedmnácti letech,“ říká jeden z vyšetřovatelů.

Mezinárodní zatykač na Františka Procházku.

Případ krádeže století tak stále nabízí více otázek než odpovědí. Kde se nachází František Procházka? Co se stalo s více než půl miliardou korun? Opravdu čin spáchali jen tito dva troufalí muži, nebo za krádeží stojí ještě někdo jiný? Odpověď na tyto otázky může poskytnou nejspíš jenom Procházka.

Policie věří, že se s ním jednou setká. „V některých státech světa na to jsou specialisti, jak stáhnout ‚chudáka‘, po kterém pátrá policie, o každou kačku, respektive dolar,“ říká vyšetřovatel. „Asi mu ty peníze musí docházet a asi to nemá jednoduché. Takže bychom ho rádi přivítali tady v republice, abychom si to všechno vysvětlili,“ dodává vyšetřovatel.