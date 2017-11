„Došlo ke střetu tří vozidel, při kterém došlo k těžké újmě na zdraví dvou dospělých a smrti osmiměsíčního dítěte. Zásadním úkolem bylo posoudit zavinění na této nehodě,“ uvedl předseda soudního senátu Ivo Zelinka. „Soud měl dostatek důkazů, které vedly k závěru o vině obžalovaného,“ dodal. Pro soud byl podstatný záznam z kamery kolemjedoucího auta.

„Jednání obžalovaného máme 'v přímém přenosu' zachyceno,“ podotkl Zelinka. Kostner podle něj neměl žádný důvod k intenzívnímu brzdění, levý pruh dálnice měl na stovky metrů před sebou volný. „Chtěl poškozeného potrestat za předchozí neuvolnění jízdního pruhu. Žádné jiné logické vysvětlení se nenabízí,“ řekl soudce k jednání obžalovaného.

Soudce: Vybrždění je nepřijatelné



Podle něj každý řidič, jezdící po dálnici, ví, že jízda v levém pruhu je nebezpečnější než v pravém, pomalejším pruhu. Jakékoliv brzdění v tomto pruhu zvyšuje riziko nehody a ohrožuje životy účastníků provozu. Kostner tak podle soudce musel vědět, že pokud začne brzdit, může dojít minimálně k dopravní nehodě.

„Nemohl spoléhat na to, že vozidla jedoucí za ním na jeho zastavení adekvátně a včas zareagují,“ řekl Zelinka. Soudu se podle něj také podařilo vyloučit, že by byla vozovka v době a místě nehody namrzlá, jak se snažila nadnést obhajoba.

„Vybrždění je velmi nepřijatelný jev, se kterým se lze setkat na pozemních komunikacích,“ uzavřel Zelinka. I tak uložil Kostnerovi trest jen o rok vyšší, než je spodní hranice trestní sazby. Kostnerovi přitom hrozilo až patnáct let.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vážná nehoda tří vozidel. Archivní video

Kostner jel loni po Vánocích po dálnici D10 v rychlém levém pruhu, kde problikával pomalejší řidiče, aby mu uhnuli z cesty. Když však dojel octavii, ve které jela dvojice dospělých s osmiměsíčním synem, její řidič na Kostnerovo probliknutí dostatečně rychle nereagoval, což Kostnera namíchlo, zprava jej předjel a octavii vybrzdil.

Ze stodvacetikilometrové rychlosti donutil jejího řidiče na dálnici zastavit. Tři řidiči aut, která jela za ním, zvládli strhnout volant do stran. Řidič audi - čtvrtého auta v pořadí - to ale nestihl, a i přes veškerou snahu brzdit narazil zhruba v sedmdesátikilometrové rychlosti do octavie.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Simulace vybržďování a následné nehody od VUT v Brně

Nárazem utrpěli oba dospělí v octavii mnohačetné zlomeniny, žena měla zlomenou páteř. Jejich osmiměsíční syn, který byl v autosedačce spolu s matkou na zadních sedadlech auta, utrpěl zlomeninu lebeční klenby a devastující poranění mozku. I přes rychlý převoz do nemocnice vážným následkům nehody posléze podlehl.

Kostner před soudem uznal, že situaci „špatně vyhodnotil“. Tvrdil ale, že octavii nechtěl vybrzdit, měl prý v úmyslu naznačit řidiči, aby sjel do odstavného pruhu, kde s ním chtěl řešit jeho předchozí jednání, tedy, že ho nepustil, když ho problikl.

„Předpokládal jsem, že když brzdím a brzdí i ten za mnou, tak začnou zpomalovat všichni,“ hájil své nebezpečné jednání Kostner, který tvrdil, že za nehodu nemůže sám - šlo prý o „pochybení více lidí“. Kostnerův advokát ve své závěrečné řeči prohlásil, že by na lavici obžalovaných měl sedět řidič audi, protože nedodržel bezpečnou vzdálenost.

Kostner, který o sobě prohlásil, že je za volantem „spíše takový flegmatik“, už měl v minulosti zakázáno řídit kvůli alkoholu za volantem. Byl také odsouzen za vydírání své bývalé přítelkyně, se kterou měl spory ohledně peněz.