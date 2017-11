Kostner loni před Vánoci ve svém BMW „hodil myšku“ a vybrzdil na dálnici D10 octavii, ve které jeli dva dospělí a jejich osmiměsíční syn. Ze zhruba stodvacetikilometrové rychlosti obě auta v levém pruhu dálnice v podstatě zastavil.

Tři za nimi jedoucí auta se dokázala vyhnout, v pořadí čtvrtý řidič audi to už nestihl, a i přes maximální brzdění narazil zezadu zhruba v sedmdesátikilometrové rychlosti do octavie. Podle znalců neměl možnost se střetu vyhnout.

Kostner si podle státního zástupce Tomáše Milce problikáváním vynucoval uvolnění jízdního pruhu. Když mu poškozený, jedoucí stodvacetikilometrovou rychlostí, ihned pruh neuvolnil, sáhl Kostner ke „zcela bezdůvodnému, riskantnímu manévru“.

„Ze všech uvedených důkazů je zřejmé, že obžalovaného nic neomezovalo a záleželo čistě na něm, zda bude brzdit. Zcela bezdůvodně donutil k úplnému zastavení vozidlo poškozeného s cílem ho nepochopitelným způsobem vytrestat za neuvolnění levého jízdního pruhu,“ prohlásil žalobce.

„Z naprosto malicherné příčiny úmyslně vytvořil obecně nebezpečnou situaci, při které došlo ke smrti osmiměsíčního dítěte,“ uzavřel Milec a navrhl pro Kostnera trest přinejmenším v polovině trestní sazby. Za obecné ohrožení s následkem smrti hrozí Kostnerovi až patnáctiletý pobyt za mřížemi.

Špatné rozhodnutí a více viníků



Podle Kostnerova obhájce Petra Novotného se jednalo pouze o špatné vyhodnocení dopravní situace a během hlavního líčení nebyl jeho klientovi prokázaný záměr vybržďovat. „Domníváme se, že zásadní problém celé situace není pouze reakce pana obžalovaného, ale nedodržení bezpečné vzdálenosti vozidla audi (které do octavie narazilo - pozn.red.),“ prohlásil Novotný.

Ona vzdálenost činila podle znalců asi sedmnáct metrů, bezpečná by pak byla asi čtyřicet metrů. „On by měl sedět na lavici obžalovaných, protože jeho jednáním došlo k tomu, že bez jakékoliv reakce narazil do vozidla před ním,“ myslí si advokát.

Podle Novotného není kvalifikace obecného ohrožení namístě. „Maximálně by mohlo být namístě usmrcení z nedbalosti,“ podotkl Novotný. Navrhovaný trest podle něj neodpovídá okolnostem případu.

Kostner se ve své závěrečné řeči věnoval různým tématům, ať už to bylo jeho odsouzení za vydírání přítelkyně, pečení chleba jako jeho hobby, nebo trestné činy jeho spoluvězňů z vazby. K nehodě samotné namítal nedodrženou bezpečnou vzdálenost auta, které narazilo do octavie, její údajný ne úplně dobrý stav brzd.

Podotkl také, že není prokázáno, co nehodě předcházelo, není znám ani stav vozovky v době nehody. Svou obhajobu ze začátku hlavního líčení zopakoval: „Viníků je tam víc. Rozhodnutí, které jsem udělal, bylo špatné.”

Matka měla zlomenou páteř, kojenec nepřežil



Kostner se od počátku hájil tím, že auto vybrzdit nechtěl a už vůbec ne vystavit jeho osádku nebezpečné situaci. Chtěl prý řidiče octavie donutit zpomalit a přejet do odstavného pruhu, kde s ním chtěl vyřešit jeho údajné předchozí zpomalování.

„Přes absurditu této verze lze konstatovat, že shromážděnými důkazy je obžalovaný usvědčován,“ prohlásil Milec. „Nelze souhlasit ani s jeho tvrzením, že je spíše flegmatické povahy,“ dodal.

Kostner také tvrdil, že octavii dal blinkry najevo, že bude zpomalovat. To ale vyloučili jak svědci, tak i záznam z kamery kolemjedoucího auta. Právě tento záznam považuje Milec za zásadní důkaz. Většina svědků také vyloučila, že by na vozovce byla námraza, která by mohla mít vliv na řízení obou vozidel.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Simulace vybržďování a následné nehody od VUT v Brně

Oba dospělí v octavii nárazem utrpěli četné zlomeniny, žena měla zlomenou páteř. Jejich osmiměsíční syn, který byl v autosedačce spolu s matkou na zadních sedadlech auta, utrpěl zlomeninu lebeční klenby a devastující poranění mozku. I přes rychlý převoz do nemocnice vážným následkům nehody posléze podlehl.