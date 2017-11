Zběsilou honičku odstartoval pokus dopravních policistů o běžnou silniční kontrolu. Jakmile však policista pokynul k zastavení, řidič okamžitě vůz otočil a začal ujíždět zpět do města. Dopravní policisté začali řidiče pronásledovat, když lustrací zjistili, že se jedná o kradené vozidlo.

Jednadvacetiletý mladík se všemožně snažil policistům ujet, centrem města ujížděl rychlostí až 100 km/h. V hustém provozu projížděl kruhové objezdy v protisměru a svou nebezpečnou a bezohlednou jízdou ohrožoval i ostatní řidiče.

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič zběsilou jízdou ujížděl dopravním policistům, nakonec naboural do zábradlí

FOTO: Policie ČR

„Řidič na konci Trutnova nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky a havaroval do zábradlí. On i jeho devatenáctiletá spolujezdkyně byli zadrženi a převezeni k lékařskému ošetření do místní nemocnice. Oba utrpěli zranění, řidič těžké a spolujezdkyně lehké,“ popsala ve čtvrtek mluvčí incident, ke kterému došlo přede dvěma týdny.

Kradené vozidlo skončilo nabourané v zábradlí Staroměstského mostu v Trutnově.

FOTO: Policie ČR

Mladík usedl za volant kradeného vozu bez řidičského průkazu a již v minulosti mu byl vysloven zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, který však nadále nerespektuje. Zkouška na alkohol a test na drogy byly negativní.

Policisté navíc zjistili, že krátce před dopadením mladý řidič odcizil pohonné hmoty za necelým 1500 korun i přesto, že byl již v posledních třech letech za obdobnou majetkovou trestnou činnost odsouzen. Řidič je v současné době podezřelý ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody. Případem se nyní budou zabývat jičínští kriminalisté.