K nepřehledné situaci došlo na Moravském náměstí, kde se policista Speciální pořádkové jednotky z Ostravy, jež přijela na pomoc brněnským kolegům, vmísil do davu demonstrantů.

Byl u toho, když se Reich dostal do konfliktu s jedním z cyklistů, který zřejmě blokoval vůz pořádající Dělnické mládeže. Došlo ke strkanici, která se rychle zvrtla v potyčku, kde létaly pěsti. A v hlavní roli byl právě policista. Ten u soudu tvrdil, že jej Reich napadl.

Videa a foto ukázala pravdu

Obhajoba naopak poukazovala na četná videa a fotografie z akce, na nichž právě policista divoce šermuje pěstmi proti organizátorům demonstrace a vrhá se na ně. Policistu pak při konfliktu povalili na zem a odtáhli o kus dál další policisté v civilu, kteří jej neznali a zřejmě jej považovali za výtržníka.

Soudce Tatíček po shlédnutí videozáznamů konstatoval, že má závažné pochybnosti o věrohodnosti strážce zákona.

„Dává tam velmi razantní údery do prostoru, kde je obžalovaný a další osoba. Obžalovaný padá k zemi, policista se otáčí a boxuje do dalšího pořadatele. Je to zase nekompromisní souboj pěstí. Toho si všimnul policista z antikonfliktního týmu, který se snaží policistu pacifikovat. Ten, přestože musel vědět, že je držen jiným policistou, se ještě otáčí a jde boxovat do dalšího pořadatele. Čtyři lidé tam čelili takovému útoku od policisty a já jsem nepochopil, jaké mělo jeho jednání smysl,“ kroutil hlavou soudce.

Ten došel k naprosto opačnému závěru než Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která již dříve reagovala na trestní oznámení podané Dělnickou mládeží tak, že se nic nestalo.

Rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupkyně ale už naznačila, že odvolání podávat nebude.